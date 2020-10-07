https://ria.ru/20201007/minsk-1578651750.html

В Минске задержали мужчину, исписавшего стены дома, где живет ОМОН

Мужчина, исписавший стены дома, где проживают сотрудники ОМОНа, задержан в Минске, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:06

2020-10-07T16:06

2020-10-07T16:06

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Мужчина, исписавший стены дома, где проживают сотрудники ОМОНа, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщила в среду пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Задержан минчанин, исписавший стены ОМОНовского дома… Молодого человека задержали ночью 5 октября сами сотрудники ОМОНа, когда тот оставил очередную надпись на стене жилого дома", - говорится в сообщении в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале МВД</a>.Как отметили в пресс-службе, 25-летний грузчик пояснил, что нашел сведения о месте жительства милиционеров в интернете. Для нанесения публичных циничных надписей он использовал баллончик с краской.По данным МВД, мужчина находится в изоляторе временного содержания, материалы проверки по факту осквернения сооружений и порчи имущества переданы следователям для дачи правовой оценки. "Со слов задержанного, ранее он привлекался к административной ответственности за разрисовку зданий в общественных местах. Кроме того, в биографии "художника" – уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков", - добавили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201004/zaderzhaniya-1578190558.html

zrnyk2302 Россияне, неужели вам некуда деть деньги? Зачем вы дарите 1 млрд$ и кредитуете тирана еще на 1.5 млрд$ ? 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире