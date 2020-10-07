https://ria.ru/20201007/mify-1578682010.html

Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов прокомментировал популярные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:37

2020-10-07T17:37

2020-10-07T17:42

распространение нового коронавируса

георгий сапронов

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов прокомментировал популярные мифы о коронавирусе.Так, он отметил, что мнение об опасности электросушителей для рук ошибочно, так как эти приборы не могут способствовать распространению вируса.Также, по словам врача, мифом является утверждение о пользе при коронавирусе полынного напитка. Он указал на то, что, хотя в СССР и России был большой опыт использования полыни в лечебных целях, данных о ее положительном влиянии при COVID-19 нет.В то же время специалист отметил, что некоторые "мифы" вполне правдивы. В частности, он подтвердил информацию об эффективности ношения очков для предотвращения заражения, а также предположение о том, что коронавирус можно "подхватить" в пустом лифте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий сапронов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество