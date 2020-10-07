https://ria.ru/20201007/mify-1578682010.html
Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов прокомментировал популярные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:37
2020-10-07T17:37
2020-10-07T17:42
распространение нового коронавируса
георгий сапронов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов прокомментировал популярные мифы о коронавирусе.Так, он отметил, что мнение об опасности электросушителей для рук ошибочно, так как эти приборы не могут способствовать распространению вируса.Также, по словам врача, мифом является утверждение о пользе при коронавирусе полынного напитка. Он указал на то, что, хотя в СССР и России был большой опыт использования полыни в лечебных целях, данных о ее положительном влиянии при COVID-19 нет.В то же время специалист отметил, что некоторые "мифы" вполне правдивы. В частности, он подтвердил информацию об эффективности ношения очков для предотвращения заражения, а также предположение о том, что коронавирус можно "подхватить" в пустом лифте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий сапронов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов прокомментировал популярные мифы о коронавирусе.
Так, он отметил, что мнение об опасности электросушителей для рук ошибочно, так как эти приборы не могут способствовать распространению вируса.
"Сушка подает воздух в руки вниз, воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая, кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа", — заявил Сапронов в эфире
телеканала "Россия 1".
Также, по словам врача, мифом является утверждение о пользе при коронавирусе полынного напитка. Он указал на то, что, хотя в СССР и России был большой опыт использования полыни в лечебных целях, данных о ее положительном влиянии при COVID-19 нет.
В то же время специалист отметил, что некоторые "мифы" вполне правдивы. В частности, он подтвердил информацию об эффективности ношения очков для предотвращения заражения, а также предположение о том, что коронавирус можно "подхватить" в пустом лифте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.