https://ria.ru/20201007/mery-1578718072.html
Попова не исключила принятия "иных мер" по коронавирусу
На сегодняшний день или надо соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, или придется принимать какие-то другие меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:42
2020-10-07T20:42
2020-10-07T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> На сегодняшний день или надо соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, или придется принимать какие-то другие меры, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования), или нам придется принимать какие-то другие меры", - сказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/lokdaun-1578640146.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество