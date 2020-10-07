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https://ria.ru/20201007/meksika-1578634205.html
Ураган "Дельта" обрушился на побережье северо-востока Мексики
Ураган второй категории "Дельта" в Атлантическом океане начался в районе штата Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:43
2020-10-07T15:43
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Ураган второй категории "Дельта" в Атлантическом океане начался в районе штата Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами."Ураган "Дельта" обрушился на северо-восточное побережье Мексики рядом с (населенным пунктом) Пуэрто-Морелос примерно в 05.30 (13.30 мск)", — говорится в сообщении Центра в Twitter.По имеющимся данным, "Дельта" движется в северо-западном направлении со скоростью 28 километров в час, находится он в 55 километрах к северо-востоку от острова Косумель. Максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.Власти мексиканских штатов Кинтана-Роо и Юкатан предупреждали ранее об опасности сильных осадков, поднятии уровня рек и водоемов, оползнях и наводнениях. Тем, кто остается в своих домах, рекомендовано остановить подачу газа и электричества. В регионе остановлена работа аэропортов, некоторые из них служат временными убежищами. В нескольких районах объявлен красный уровень тревоги. Как заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин, урагана такой мощности в регионе не было 15 лет.
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РИА Новости
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туризм, туристы, новости - туризм, мексика

Ураган "Дельта" обрушился на побережье северо-востока Мексики

15:43 07.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж на территории отеля в Мексике
Пляж на территории отеля в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ураган второй категории "Дельта" в Атлантическом океане начался в районе штата Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
"Ураган "Дельта" обрушился на северо-восточное побережье Мексики рядом с (населенным пунктом) Пуэрто-Морелос примерно в 05.30 (13.30 мск)", — говорится в сообщении Центра в Twitter.
По имеющимся данным, "Дельта" движется в северо-западном направлении со скоростью 28 километров в час, находится он в 55 километрах к северо-востоку от острова Косумель. Максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.
Власти мексиканских штатов Кинтана-Роо и Юкатан предупреждали ранее об опасности сильных осадков, поднятии уровня рек и водоемов, оползнях и наводнениях. Тем, кто остается в своих домах, рекомендовано остановить подачу газа и электричества. В регионе остановлена работа аэропортов, некоторые из них служат временными убежищами.
В нескольких районах объявлен красный уровень тревоги. Как заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин, урагана такой мощности в регионе не было 15 лет.
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