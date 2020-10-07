https://ria.ru/20201007/maska-1578581747.html

Москвичи тотально не соблюдают масочный режим, заявила заммэра

Москвичи тотально не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию и не хотят снижать свою социальную активность, заявила в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:23

2020-10-07T11:23

2020-10-07T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Москвичи тотально не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию и не хотят снижать свою социальную активность, заявила в среду заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Что мы видим сейчас? Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости – мы не просто их не скрываем, мы публично везде об этом рассказываем, – несмотря на прошлой неделе принятые меры по ограничениям, мы везде видим тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, никакого желания людей хоть отчасти снизить свою социальную активность. Полные бары, полные рестораны, в театрах, на спортивных мероприятиях единицы людей видим в маске", - рассказала Ракова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.Она отметила, что, "конечно, это низкая ответственность организаторов, но и низкая самоорганизация каждого из нас".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество