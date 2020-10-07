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Туризм
https://ria.ru/20201007/marshruty-1578603939.html
Местные маршруты по России сделают "туристическими магнитами"
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит поддержать в разрабатываемом сейчас отраслевом нацпроекте предпринимательские инициативы, направленные на РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:53
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит поддержать в разрабатываемом сейчас отраслевом нацпроекте предпринимательские инициативы, направленные на развитие культурно-познавательных маршрутов в небольших населенных пунктах, рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова.Она подчеркнула, что меры поддержки для стимулирования внутреннего туризма начинаются с развития отдельных маршрутов и точек притяжения, чтобы создать, в том числе для иностранных туристов, "туристические магниты", которые было бы интересно и комфортно посещать в путешествиях по России."Федеральное агентство по туризму сейчас занимается разработкой предпосылок национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. В рамках этого нацпроекта мы отдельное большое внимание уделяем развитию национальных брендовых маршрутов и точек притяжения", — пояснила Лысенкова."Ростуризм ходатайствует, чтобы национальным проектом была предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив, направленных на увеличение межрегионального туристического потенциала и внутрисубъектовых культурно-познавательных маршрутов за счет развития деревень, сел и городков для создания точек притяжения с развитой туристической инфраструктурой", — сказала она.Представитель ведомства уверена, что точками притяжения при этом станут сами пространства сел и небольших городов, обладающих выдающимся историко-культурным, архитектурным, природным наследием."Мы уверены, что такая мера позволит содействовать сохранению и улучшению использования уникального наследия самих объектов, развитию культурно-познавательного туризма, вовлечению местных жителей для деятельности в таких пространствах", — заключила Лысенкова.
https://ria.ru/20200927/bogoroditsk-1577704343.html
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туризм, туристы, новости - туризм

Местные маршруты по России сделают "туристическими магнитами"

19:53 07.10.2020 (обновлено: 19:54 07.10.2020)
 
© Фото предоставлено администрацией МО "Пинежский район"Церемония вступления деревни Веркола в Ассоциацию самых красивых деревень России
Церемония вступления деревни Веркола в Ассоциацию самых красивых деревень России - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено администрацией МО "Пинежский район"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит поддержать в разрабатываемом сейчас отраслевом нацпроекте предпринимательские инициативы, направленные на развитие культурно-познавательных маршрутов в небольших населенных пунктах, рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова.
Она подчеркнула, что меры поддержки для стимулирования внутреннего туризма начинаются с развития отдельных маршрутов и точек притяжения, чтобы создать, в том числе для иностранных туристов, "туристические магниты", которые было бы интересно и комфортно посещать в путешествиях по России.
"Федеральное агентство по туризму сейчас занимается разработкой предпосылок национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. В рамках этого нацпроекта мы отдельное большое внимание уделяем развитию национальных брендовых маршрутов и точек притяжения", — пояснила Лысенкова.
"Ростуризм ходатайствует, чтобы национальным проектом была предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив, направленных на увеличение межрегионального туристического потенциала и внутрисубъектовых культурно-познавательных маршрутов за счет развития деревень, сел и городков для создания точек притяжения с развитой туристической инфраструктурой", — сказала она.
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Представитель ведомства уверена, что точками притяжения при этом станут сами пространства сел и небольших городов, обладающих выдающимся историко-культурным, архитектурным, природным наследием.
"Мы уверены, что такая мера позволит содействовать сохранению и улучшению использования уникального наследия самих объектов, развитию культурно-познавательного туризма, вовлечению местных жителей для деятельности в таких пространствах", — заключила Лысенкова.
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