https://ria.ru/20201007/marshruty-1578603939.html

Местные маршруты по России сделают "туристическими магнитами"

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит поддержать в разрабатываемом сейчас отраслевом нацпроекте предпринимательские инициативы, направленные на РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:53

2020-10-07T19:53

2020-10-07T19:54

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит поддержать в разрабатываемом сейчас отраслевом нацпроекте предпринимательские инициативы, направленные на развитие культурно-познавательных маршрутов в небольших населенных пунктах, рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова.Она подчеркнула, что меры поддержки для стимулирования внутреннего туризма начинаются с развития отдельных маршрутов и точек притяжения, чтобы создать, в том числе для иностранных туристов, "туристические магниты", которые было бы интересно и комфортно посещать в путешествиях по России."Федеральное агентство по туризму сейчас занимается разработкой предпосылок национального проекта туризма и индустрии гостеприимства. В рамках этого нацпроекта мы отдельное большое внимание уделяем развитию национальных брендовых маршрутов и точек притяжения", — пояснила Лысенкова."Ростуризм ходатайствует, чтобы национальным проектом была предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив, направленных на увеличение межрегионального туристического потенциала и внутрисубъектовых культурно-познавательных маршрутов за счет развития деревень, сел и городков для создания точек притяжения с развитой туристической инфраструктурой", — сказала она.Представитель ведомства уверена, что точками притяжения при этом станут сами пространства сел и небольших городов, обладающих выдающимся историко-культурным, архитектурным, природным наследием."Мы уверены, что такая мера позволит содействовать сохранению и улучшению использования уникального наследия самих объектов, развитию культурно-познавательного туризма, вовлечению местных жителей для деятельности в таких пространствах", — заключила Лысенкова.

https://ria.ru/20200927/bogoroditsk-1577704343.html

https://ria.ru/20200827/venev-1576228816.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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