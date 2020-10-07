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РИА Наука
https://ria.ru/20201007/mars-1578719996.html
Космонавт считает, что жизнь на Марсе уже есть
Человечество уже занесло жизнь на Красную планету, отправив туда автоматические станции и роверы, считает российский космонавт Олег Артемьев. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:50
2020-10-07T20:50
риа наука
олег артемьев
марс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Человечество уже занесло жизнь на Красную планету, отправив туда автоматические станции и роверы, считает российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Артемьев</a>."Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марсе</a> есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса - как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин - все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы", - сказал он в ходе телемоста с Центральной Америкой, организованного центром "Космонавтика и авиация" на ВДНХ."И несмотря на то, что на Марсе не земные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться", - добавил космонавт.Он напомнил, что на российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> проводился эксперимент "Тест", доказавший способность микроорганизмов выжить в открытом космосе."Поэтому когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса", - сказал космонавт.Артемьев совершил два космических полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.
https://ria.ru/20201003/venera-1578137900.html
https://ria.ru/20200930/mars-1577985796.html
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олег артемьев, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт считает, что жизнь на Марсе уже есть

20:50 07.10.2020
 
© NASAМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Человечество уже занесло жизнь на Красную планету, отправив туда автоматические станции и роверы, считает российский космонавт Олег Артемьев.
"Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса - как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин - все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы", - сказал он в ходе телемоста с Центральной Америкой, организованного центром "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
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"И несмотря на то, что на Марсе не земные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться", - добавил космонавт.
Он напомнил, что на российском сегменте Международной космической станции проводился эксперимент "Тест", доказавший способность микроорганизмов выжить в открытом космосе.
"Поэтому когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса", - сказал космонавт.
Артемьев совершил два космических полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.
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РИА НаукаОлег АртемьевМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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