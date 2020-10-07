https://ria.ru/20201007/malysheva-1578608526.html

Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:26

2020-10-07T13:26

2020-10-07T15:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома.По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. В частности, срочной медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов.Также Малышева посоветовала обращать внимание на затруднение дыхания."Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист в <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

gal.1957 Как бы обойтись печатными словами... Госпожа Малышева, Вы реально считаете, что в каждом доме есть оксиметр? 19

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье - общество