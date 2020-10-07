https://ria.ru/20201007/lyubimov-1578736624.html

Рязанский губернатор назвал безопасность людей главным в ЧП на арсенале

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал безопасность людей главным в ситуации с пожаром и взрывами снарядов на складе боеприпасов в районе поселка... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:21

2020-10-07T23:21

2020-10-07T23:21

рязанская область

взрывы на складах в рязанской области

николай любимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал безопасность людей главным в ситуации с пожаром и взрывами снарядов на складе боеприпасов в районе поселка Желтухинский Скопинского района.Губернатор Рязанской области Николай Любимов и заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыли к месту ЧП, которое произошло днем на территории склада хранения боеприпасов в районе поселка Желтухинский Скопинского района. Глава региона и замминистра оценили текущую ситуацию и характер дальнейшего развития событий."Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будет продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное - безопасность людей, их эвакуация и размещение под контролем", - заявил Любимов.По словам главы региона, были полностью эвакуированы жители шести населенных пунктов в радиусе 25 километров. Как отмечает областное правительство, эта работа была оперативно организована силами МЧС, полиции, органов власти муниципалитета, а также сотрудниками непосредственно правительства региона, которые также приехали на место происшествия для оказания необходимой помощи местной администрации.Николай Любимов отметил, что в основном люди разместились в домах родственников и знакомых. Для временного размещения предоставлено место 80 гражданам. Также губернатор сообщил, что полностью сгорели девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений. На территории военного городка поселка Желтухинский тоже есть поврежденные дома."По поручению главы МЧС России Евгения Николаевича Зиничева группировка, задействованная в тушении пожара и его локализации, будет усилена при поддержке других субъектов РФ. Самое главное сейчас обезопасить людей. Режим ЧС уже введен. Подключаем все сила и средства. Все службы работают качественно и оперативно", - сказал Любимов.В поселке Желтухинский создан и работает оперативный штаб. Ведется размещение эвакуированных жителей поселка ряда близлежащих населенных пунктов Скопинского и Ряжского районов в специально созданных эвакуационных пунктах на базе Вослебовской школы, школы №3 и лыжной базе города Скопина, общежития Ряжского колледжа, центра внешкольной работы и спортивного комплекса "Флагман" Ряжска. Силами МЧС вывезены более 2,3 тысячи человек. На территории Скопинского и Ряжского районов введен режим ЧС.По информации регионального минздрава, в лечебных учреждениях по состоянию на 20.00 находятся пятеро пострадавших жителей. Двое - в больнице в Скопинском межрайонном медицинском центре, остальные - в Ряжском многопрофильном медицинском центре. Состояние госпитализированных, как отмечают власти, разной степени тяжести, один человек находится в реанимации.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-07T23:21 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия