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Погибших при взрывах на военных складах в Рязанской области нет
Погибших при взрыве на военных складах в Рязанской области нет, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:37
2020-10-07T21:38
взрывы на складах в рязанской области
николай любимов
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Погибших при взрыве на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> нет, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a>."Пять пострадавших, погибших нет", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.Ранее заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов сообщил РИА Новости о том, что количество пострадавших в результате взрывов выросло до восьми человек.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
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рязанская область
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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, рязанская область, происшествия

Погибших при взрывах на военных складах в Рязанской области нет

21:37 07.10.2020 (обновлено: 21:38 07.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Погибших при взрыве на военных складах в Рязанской области нет, заявил губернатор региона Николай Любимов.
"Пять пострадавших, погибших нет", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Ранее заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов сообщил РИА Новости о том, что количество пострадавших в результате взрывов выросло до восьми человек.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 20:32
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Взрывы на складах в Рязанской областиНиколай ЛюбимовРязанская областьПроисшествия
 
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