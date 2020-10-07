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https://ria.ru/20201007/luna-1578555176.html
Японские ученые нашли способ строительства городов на Луне
Вертикальные лавовые тоннели на Луне могут помочь строительству там не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:20
2020-10-07T09:20
риа наука
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
япония
сша
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<strong>ТОКИО, 7 окт - РИА Новости.</strong> Вертикальные лавовые тоннели на <a href="https://ria.ru/location_Luna" target="_blank">Луне</a> могут помочь строительству там не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов, заявил РИА Новости ученый из японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.С группой своих коллег недавно он принял участие в научной работе, по итогам которой были опубликована материалы о том, что тоннели, образовавшиеся от извержений вулканов в прошлом в недрах Луны, могут защитить от радиации и метеоритов."По последним наблюдениям, стало понятно, что на поверхности Луны уровень радиации выше, чем на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, и думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной", - отметил ученый.По его словам, в открытом космическом пространстве со всех сторон давит радиация, и это еще более опасно, как и в случае с проектом Gateway.Как сообщалось ранее, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> проявила интерес к участию в проекте.Как отметил Кодайра, вертикальная пещера ("лавовая трубка") на Луне, меняет дело. "Она не только защищают от радиации и мелких метеоритов, но в ней также сохраняется стабильный температурный режим", - пояснил ученый.Японский исследователь напомнил, что в 2017 году аэрокосмическое агентство JAXA опубликовало данные о том, что ширина "лавовой трубки" составляет минимум 100 метров, а глубина ее может достигать 50 километров.Как передало на днях агентство Киодо со ссылкой на JAXA, Япония планирует построить на Луне к 2035 году завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Для уменьшения затрат на транспортировку топлива с Земли примерно к 2035 году на южном полюсе Луне, где предполагается найти залежи льда, японцы хотят соорудить завод, на котором полученную там воду будут расщеплять на кислород и водород, и производить топливо. Ожидается, что исследователи на Луне смогут передвигаться на нем на расстояния до тысячи километров. Кислород и водород, которые будут получать на лунном топливном заводе, будут использовать для производства энергии, в качестве ракетного топлива и энергетического источника на лунной поверхности, как ожидают специалисты в JAXA.Предполагается, что на полюсах Луны скопилось большое количество воды в виде вкраплений льда глубоко в недрах спутника.
https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html
https://ria.ru/20201005/ekzoplanety-1578211032.html
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луна
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луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония, сша

Японские ученые нашли способ строительства городов на Луне

09:20 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна, наблюдаемая из города Адлер
Луна, наблюдаемая из города Адлер - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТОКИО, 7 окт - РИА Новости. Вертикальные лавовые тоннели на Луне могут помочь строительству там не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов, заявил РИА Новости ученый из японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.
С группой своих коллег недавно он принял участие в научной работе, по итогам которой были опубликована материалы о том, что тоннели, образовавшиеся от извержений вулканов в прошлом в недрах Луны, могут защитить от радиации и метеоритов.
"По последним наблюдениям, стало понятно, что на поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной", - отметил ученый.
По его словам, в открытом космическом пространстве со всех сторон давит радиация, и это еще более опасно, как и в случае с проектом Gateway.
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Как сообщалось ранее, США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. Япония проявила интерес к участию в проекте.
Как отметил Кодайра, вертикальная пещера ("лавовая трубка") на Луне, меняет дело. "Она не только защищают от радиации и мелких метеоритов, но в ней также сохраняется стабильный температурный режим", - пояснил ученый.
Японский исследователь напомнил, что в 2017 году аэрокосмическое агентство JAXA опубликовало данные о том, что ширина "лавовой трубки" составляет минимум 100 метров, а глубина ее может достигать 50 километров.
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Как передало на днях агентство Киодо со ссылкой на JAXA, Япония планирует построить на Луне к 2035 году завод по производству топлива, чтобы использовать его в широкомасштабном освоении спутника Земли. Для уменьшения затрат на транспортировку топлива с Земли примерно к 2035 году на южном полюсе Луне, где предполагается найти залежи льда, японцы хотят соорудить завод, на котором полученную там воду будут расщеплять на кислород и водород, и производить топливо. Ожидается, что исследователи на Луне смогут передвигаться на нем на расстояния до тысячи километров. Кислород и водород, которые будут получать на лунном топливном заводе, будут использовать для производства энергии, в качестве ракетного топлива и энергетического источника на лунной поверхности, как ожидают специалисты в JAXA.
Предполагается, что на полюсах Луны скопилось большое количество воды в виде вкраплений льда глубоко в недрах спутника.
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