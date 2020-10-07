https://ria.ru/20201007/lokdaun-1578640146.html

В ВОЗ оценили вероятность введения локдауна из-за COVID-19 в России

Локдаун на национальном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом может быть введен только как тщательно взвешенная и крайняя мера, но такая позиция не... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:20

2020-10-07T15:20

2020-10-07T22:44

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Локдаун на национальном уровне из-за роста заболеваемости <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> может быть введен только как тщательно взвешенная и крайняя мера, но такая позиция не исключает применения ограничительных мер локального характера, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в РФ <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."На данный момент в целом мы рассматриваем жесткие ограничения, которые применялись в странах, как крайнюю меру, принятую в условиях, когда о вирусе почти ничего не было известно", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос агентства о том, считает ли ВОЗ необходимым введение жестких ограничительных мер в России из-за роста заболеваемости COVID-19.По ее словам, в связи с накопленным арсеналом знаний, умений и ноу-хау страны могут бороться с вирусом, оставляя работающими экономику и систему образования."Это не означает, что следует исключить локальные, ограниченные по времени и секторальные ограничения; но локдаун на национальном уровне, как это было несколько месяцев назад, должен быть тщательно обоснован и принят как последнее средство, только если мы столкнемся с совершенно неизведанной ситуацией", - подчеркнула представитель ВОЗ.Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян. В то же время он сообщил, что никаких элементов локдауна в России сейчас нет.Число случаев коронавируса в России, по данным на 7 октября, выросло на 11 115, составив 1 248 619. За сутки подтверждены 202 смерти людей с COVID-19, за все время - 21 865, говорится в данных оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/karantin-1578617137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/koronavirus-1578498629.html

Д Л Для локдауна слова русского не нашлось? 67

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, общество