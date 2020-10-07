https://ria.ru/20201007/les-1578542532.html

В Приангарье заявили об остановке массовой вырубки леса

Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:29

2020-10-07T03:29

2020-10-07T09:01

россия

владимир путин

москва

китай

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.Он уточнил, что речь в основном идет о <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, где российский лес "крайне востребован".В конце сентября президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.

https://ria.ru/20201007/kontrabanda-1578541937.html

Сергей Русич Вопрос вообще. Как могли спокойной вывозить? Значит все корумпировано на высшем. Всех пересадить с конфискацией. 25

Лысый Кучерявый Не прошло и 20-ти лет. 21

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россия

москва

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, москва, китай, экономика