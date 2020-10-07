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В Приангарье заявили об остановке массовой вырубки леса
Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:29
2020-10-07T09:01
россия
владимир путин
москва
китай
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.Он уточнил, что речь в основном идет о <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, где российский лес "крайне востребован".В конце сентября президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.
https://ria.ru/20201007/kontrabanda-1578541937.html
Вопрос вообще. Как могли спокойной вывозить? Значит все корумпировано на высшем. Всех пересадить с конфискацией.
25
Не прошло и 20-ти лет.
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россия
москва
китай
РИА Новости
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россия, владимир путин, москва, китай, экономика

В Приангарье заявили об остановке массовой вырубки леса

03:29 07.10.2020 (обновлено: 09:01 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правоохранительным органам удалось остановить массовую вырубку леса в Иркутской области, завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.
"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений (незаконного вывоза российского леса за границу - ред.). Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет", - сказал Вастьянов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что речь в основном идет о Китае, где российский лес "крайне востребован".
В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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