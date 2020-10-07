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Слуцкий прокомментировал запрет георгиевских ленточек в Латвии
Депутаты Госдумы решительно осуждают действия сейма Латвии по запрету георгиевской ленточки, фактически в стране на законодательном уровне ведется планомерная... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:15
2020-10-07T15:15
леонид слуцкий
латвия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты Госдумы решительно осуждают действия сейма <a href="https://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвии</a> по запрету георгиевской ленточки, фактически в стране на законодательном уровне ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.В середине сентября Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, запрещающий использование в этой стране георгиевских ленточек."Депутаты Государственной Думы решительно осуждают подобные шаги. Фактически на законодательном уровне в Латвии ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти и принижению роли советского солдата в разгроме гитлеровского фашизма", - сказал депутат журналистам.Слуцкий отметил, что Латвия, уравняв ранее советскую и нацистскую символику, пошла "на следующий кощунственный шаг" – запрет символа Великой Победы, которым для большинства государств является георгиевская ленточка."Латвийские парламентарии, по сути, занимаются глумлением над героями и ветеранами Второй мировой войны, над своими же предками. Далеко не все из них входили в легионы Ваффен-СС, а проливали свою кровь на фронтах Второй мировой войны на стороне Красной Армии", - добавил депутат.Также Слуцкий считает особенно прискорбным, когда подобные инициативы принимаются в год 75-летнего юбилея Великой победы."Я обращаюсь ко всем здравым силам в Сейме с призывом не допустить окончательного принятия кощунственного запрета георгиевской ленточки. Для миллионов людей по всему миру она была и остается символом памяти, связи поколений, воинской славы и мужества", - добавил парламентарий.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
https://ria.ru/20200831/ukraina-1576537450.html
https://ria.ru/20200928/lenta-1577898272.html
https://ria.ru/20200509/1571221673.html
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леонид слуцкий, латвия, в мире

Слуцкий прокомментировал запрет георгиевских ленточек в Латвии

15:15 07.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы решительно осуждают действия сейма Латвии по запрету георгиевской ленточки, фактически в стране на законодательном уровне ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В середине сентября Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, запрещающий использование в этой стране георгиевских ленточек.
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"Депутаты Государственной Думы решительно осуждают подобные шаги. Фактически на законодательном уровне в Латвии ведется планомерная политика по стиранию общей исторической памяти и принижению роли советского солдата в разгроме гитлеровского фашизма", - сказал депутат журналистам.
Слуцкий отметил, что Латвия, уравняв ранее советскую и нацистскую символику, пошла "на следующий кощунственный шаг" – запрет символа Великой Победы, которым для большинства государств является георгиевская ленточка.
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Косачев прокомментировал запрет георгиевской ленты в Латвии
"Латвийские парламентарии, по сути, занимаются глумлением над героями и ветеранами Второй мировой войны, над своими же предками. Далеко не все из них входили в легионы Ваффен-СС, а проливали свою кровь на фронтах Второй мировой войны на стороне Красной Армии", - добавил депутат.
Также Слуцкий считает особенно прискорбным, когда подобные инициативы принимаются в год 75-летнего юбилея Великой победы.
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"Я обращаюсь ко всем здравым силам в Сейме с призывом не допустить окончательного принятия кощунственного запрета георгиевской ленточки. Для миллионов людей по всему миру она была и остается символом памяти, связи поколений, воинской славы и мужества", - добавил парламентарий.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
 
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