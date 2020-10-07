https://ria.ru/20201007/kvartiry-1578615270.html
Алгоритмы действия с "резиновыми квартирами" обсудили в Подмосковье
Антитеррористическая комиссия Московской области провела совещание по пресечению фактов массовой регистрации и проживания иностранных граждан в квартирах и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:53
2020-10-07T13:53
2020-10-07T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Антитеррористическая комиссия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> провела совещание по пресечению фактов массовой регистрации и проживания иностранных граждан в квартирах и частных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В ходе совещания также обсудили план мероприятий по реализации пилотных проектов в муниципалитетах где зарегистрировано наибольшее количество граждан, а также составили план проведения комплексных рейдов."Наибольшее количество иностранных граждан зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Dolgoprudnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Долгопрудном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a>, Домодедове, <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельниках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химках</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_Ramenskoe/" target="_blank" data-auto="true">Раменском</a> и Одинцовском городских округах. Указанные городские округа выбраны Антитеррористической комиссии Московской области для отработки пилотных проектов по противодействию "резиновым квартирам" и "резиновым домам", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20131023/971998251.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)