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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201007/kvartiry-1578615270.html
Алгоритмы действия с "резиновыми квартирами" обсудили в Подмосковье
Антитеррористическая комиссия Московской области провела совещание по пресечению фактов массовой регистрации и проживания иностранных граждан в квартирах и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:53
2020-10-07T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Антитеррористическая комиссия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> провела совещание по пресечению фактов массовой регистрации и проживания иностранных граждан в квартирах и частных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В ходе совещания также обсудили план мероприятий по реализации пилотных проектов в муниципалитетах где зарегистрировано наибольшее количество граждан, а также составили план проведения комплексных рейдов."Наибольшее количество иностранных граждан зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Dolgoprudnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Долгопрудном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a>, Домодедове, <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельниках</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a>, <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химках</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_Ramenskoe/" target="_blank" data-auto="true">Раменском</a> и Одинцовском городских округах. Указанные городские округа выбраны Антитеррористической комиссии Московской области для отработки пилотных проектов по противодействию "резиновым квартирам" и "резиновым домам", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20131023/971998251.html
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московская область (подмосковье)

Алгоритмы действия с "резиновыми квартирами" обсудили в Подмосковье

13:53 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСемья мигрантов из Таджикистана
Семья мигрантов из Таджикистана - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Московской области провела совещание по пресечению фактов массовой регистрации и проживания иностранных граждан в квартирах и частных домах региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
В ходе совещания также обсудили план мероприятий по реализации пилотных проектов в муниципалитетах где зарегистрировано наибольшее количество граждан, а также составили план проведения комплексных рейдов.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2013
23 октября 2013, 10:00Новости Подмосковья
В Подмосковье нашли четыре "резиновых" квартиры с десятками мигрантовВ квартире жилого дома в деревне Крюково были зарегистрированы более 90 иностранных граждан. Аналогичные факты выявлены ещё в трех квартирах. Заведены уголовные дела.
"Наибольшее количество иностранных граждан зарегистрировано в Долгопрудном, Мытищах, Домодедове, Котельниках, Люберцах, Подольске, Химках, а также в Раменском и Одинцовском городских округах. Указанные городские округа выбраны Антитеррористической комиссии Московской области для отработки пилотных проектов по противодействию "резиновым квартирам" и "резиновым домам", — говорится в сообщении.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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