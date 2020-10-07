https://ria.ru/20201007/kurorty-1578600624.html
Названы самые популярные у россиян курорты для отдыха в бархатный сезон
Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:51
2020-10-07T18:51
2020-10-07T23:24
туризм
туризм
туристы
алушта
анталья (провинция)
новости - туризм
ялта
геленджик
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_f50af760345dae6cd6bb63635ca8510e.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат.По данным туристического портала, в сентябре Краснодарский край посетили более трех миллионов гостей, Крым — более миллиона, а Турцию — 517 тысяч россиян.На Кубани путешественники чаще всего выбирали для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик. В Крыму — Ялту, Алушту и Евпаторию.Самым популярным направлением в Турции оказалась Анталья.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
алушта
анталья (провинция)
ялта
геленджик
сочи
турция
республика крым
евпатория
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_259:0:2988:2047_1400x0_80_0_0_7d826b631c553a8c48c8cd9209a1ae3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, алушта, анталья (провинция), новости - туризм, ялта, геленджик, сочи, турция, республика крым, евпатория, анапа, краснодарский край