https://ria.ru/20201007/kurorty-1578600624.html

Названы самые популярные у россиян курорты для отдыха в бархатный сезон

Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:51

2020-10-07T18:51

2020-10-07T23:24

туризм

туризм

туристы

алушта

анталья (провинция)

новости - туризм

ялта

геленджик

сочи

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат.По данным туристического портала, в сентябре Краснодарский край посетили более трех миллионов гостей, Крым — более миллиона, а Турцию — 517 тысяч россиян.На Кубани путешественники чаще всего выбирали для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик. В Крыму — Ялту, Алушту и Евпаторию.Самым популярным направлением в Турции оказалась Анталья.

https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

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анталья (провинция)

ялта

геленджик

сочи

турция

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анапа

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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