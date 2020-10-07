Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201007/kurorty-1578600624.html
Названы самые популярные у россиян курорты для отдыха в бархатный сезон
Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:51
2020-10-07T23:24
туризм
туризм
туристы
алушта
анталья (провинция)
новости - туризм
ялта
геленджик
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_f50af760345dae6cd6bb63635ca8510e.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат.По данным туристического портала, в сентябре Краснодарский край посетили более трех миллионов гостей, Крым — более миллиона, а Турцию — 517 тысяч россиян.На Кубани путешественники чаще всего выбирали для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик. В Крыму — Ялту, Алушту и Евпаторию.Самым популярным направлением в Турции оказалась Анталья.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
алушта
анталья (провинция)
ялта
геленджик
сочи
турция
республика крым
евпатория
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575185982_259:0:2988:2047_1400x0_80_0_0_7d826b631c553a8c48c8cd9209a1ae3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, алушта, анталья (провинция), новости - туризм, ялта, геленджик, сочи, турция, республика крым, евпатория, анапа, краснодарский край

Названы самые популярные у россиян курорты для отдыха в бархатный сезон

18:51 07.10.2020 (обновлено: 23:24 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Курорты Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными направлениями для отдыха российских туристов в бархатный сезон 2020 года, сообщает ТурСтат.
По данным туристического портала, в сентябре Краснодарский край посетили более трех миллионов гостей, Крым — более миллиона, а Турцию — 517 тысяч россиян.
На Кубани путешественники чаще всего выбирали для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик. В Крыму — Ялту, Алушту и Евпаторию.
Самым популярным направлением в Турции оказалась Анталья.
Кот - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00Туризм
Море и черная икра — дешево? Лучшие курорты для отдыха в октябре
 
ТуризмТуризмтуристыАлуштаАнталья (провинция)Новости - ТуризмЯлтаГеленджикСочиТурцияРеспублика КрымЕвпаторияАнапаКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
Лента новостейМолния