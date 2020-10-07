https://ria.ru/20201007/krym-1578561083.html
Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
РИА Новости. Пожар в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму полностью потушен - МЧС РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:54
2020-10-07T09:54
2020-10-07T09:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
республика крым
происшествия
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РИА Новости. Пожар в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму полностью потушен - МЧС
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578552531.html
ялта
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия