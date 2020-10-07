https://ria.ru/20201007/krushenie-1578656081.html

На Украине расшифровали "черные ящики" разбившегося Ан-26

Бортовые самописцы разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 расшифрованы, установлена причина нештатной работы двигателя и выявлены грубые ошибки во время... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:25

2020-10-07T16:25

2020-10-07T16:25

ан-26

министерство обороны украины

владимир зеленский

харьковская область

харьков

украина

происшествия

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<strong>КИЕВ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Бортовые самописцы разбившегося под <a href="https://ria.ru/location_Kharkiv" target="_blank">Харьковом</a> самолета Ан-26 расшифрованы, установлена причина нештатной работы двигателя и выявлены грубые ошибки во время выполнения полетов и их организации, сообщил в среду вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.Во вторник в Харькове прошла церемония прощания с погибшими при крушении Ан-26 в Харьковской области, мероприятие посетил президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a>.Кроме того, по его словам, расследование причин крушения Ан-26 показало "наличие грубых нарушений, как во время выполнения полетных заданий, так и в организации полетов в целом".Уруский уточнил, что после того, как министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября, его материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября начнется процесс выплат компенсаций семьям погибших.Он также добавил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы Ан-26 продолжает свою работу.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://ria.ru/20201002/an-26-1578135789.html

https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html

харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, министерство обороны украины, владимир зеленский, харьковская область, харьков, украина, происшествия