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Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
Суд в Саратовской области приговорил ранее судимого местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в убийстве соседа, который назвал его геем, сообщило РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:48
2020-10-07T09:48
следственный комитет россии (ск рф)
энгельсский район
саратовская область
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> приговорил ранее судимого местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в убийстве соседа, который назвал его геем, сообщило в среду региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Следствие и суд установили, что вечером 4 июля 53-летний мужчина, уже судимый за убийство, вместе с сожительницей устроили застолье на общей кухне общежития в поселке Приволжский <a href="http://ria.ru/location_EHngelsskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Энгельсского района</a>, затем к ним присоединились соседи.Один из них из-за переизбытка алкоголя повел себя агрессивно, а когда осужденный с сожительницей решили уйти в свою комнату, увязался за ними, стал задираться и назвал хозяина комнаты "лицом нетрадиционной ориентации". Тогда мужчина не стерпел и зарезал 32-летнего обидчика.Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Убийство". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ubiystvo-1577968551.html
https://ria.ru/20200814/1575771087.html
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энгельсский район
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следственный комитет россии (ск рф), энгельсский район, саратовская область, происшествия

Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем

09:48 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил ранее судимого местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в убийстве соседа, который назвал его геем, сообщило в среду региональное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что вечером 4 июля 53-летний мужчина, уже судимый за убийство, вместе с сожительницей устроили застолье на общей кухне общежития в поселке Приволжский Энгельсского района, затем к ним присоединились соседи.
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Один из них из-за переизбытка алкоголя повел себя агрессивно, а когда осужденный с сожительницей решили уйти в свою комнату, увязался за ними, стал задираться и назвал хозяина комнаты "лицом нетрадиционной ориентации". Тогда мужчина не стерпел и зарезал 32-летнего обидчика.
"На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Убийство". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Следственный комитет России (СК РФ)Энгельсский районСаратовская областьПроисшествия
 
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