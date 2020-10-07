https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html

Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем

Суд в Саратовской области приговорил ранее судимого местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в убийстве соседа, который назвал его геем, сообщило РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:48

2020-10-07T09:48

2020-10-07T09:48

следственный комитет россии (ск рф)

энгельсский район

саратовская область

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> приговорил ранее судимого местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в убийстве соседа, который назвал его геем, сообщило в среду региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Следствие и суд установили, что вечером 4 июля 53-летний мужчина, уже судимый за убийство, вместе с сожительницей устроили застолье на общей кухне общежития в поселке Приволжский <a href="http://ria.ru/location_EHngelsskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Энгельсского района</a>, затем к ним присоединились соседи.Один из них из-за переизбытка алкоголя повел себя агрессивно, а когда осужденный с сожительницей решили уйти в свою комнату, увязался за ними, стал задираться и назвал хозяина комнаты "лицом нетрадиционной ориентации". Тогда мужчина не стерпел и зарезал 32-летнего обидчика.Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Убийство". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ubiystvo-1577968551.html

https://ria.ru/20200814/1575771087.html

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энгельсский район

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), энгельсский район, саратовская область, происшествия