https://ria.ru/20201007/krazha-1578609467.html

Вор украл у москвички сумки на 17 миллионов рублей

Московская полиция задержала безработного, подозреваемого в краже у жительницы столицы дорогостоящих сумок разных брендов на сумму более 17 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:30

2020-10-07T13:30

2020-10-07T13:30

гумвд

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Московская полиция задержала безработного, подозреваемого в краже у жительницы столицы дорогостоящих сумок разных брендов на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>.Как отмечают правоохранители, в полицию обратилась 51-летняя жительница района Раменки."По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на Мичуринском проспекте, пропали дорогостоящие сумки различных брендов. Общий материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении полиции.По подозрению в краже в особо крупном размере задержан 22-летний безработный.По информации полиции, предполагаемый злоумышленник украл сумки, будучи в гостях у родственницы заявительницы. Мужчина оставлен под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200910/robingud-1577017320.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия