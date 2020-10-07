https://ria.ru/20201007/krasulin-1578511045.html

Выставка "Андрей Красулин. Без названия" открылась в Новой Третьяковке

Выставка "Андрей Красулин. Без названия", на которой представлено более 120 графических, живописных, скульптурных и пространственных работ мастера, открылась в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:55

2020-10-07T10:55

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Андрей Красулин. Без названия", на которой представлено более 120 графических, живописных, скульптурных и пространственных работ мастера, открылась в Новой Третьяковке."Андрей Красулин уже давно занимает видное место в отечественном искусстве, и мы рады снова, спустя 15 лет после его первой персональной выставки, представить зрителю экспозицию работ художника. Несмотря на камерность проекта, мы хотели продемонстрировать зрителю всю многогранность творчества Красулина. Здесь представлены его живописные произведения, скульптуры, графика, воздушные объекты", - сказала журналистам куратор выставки Светлана Коробцова.Проект "Без названия" — вторая персональная выставка Красулина в Третьяковской галерее. Всего в фондах галереи находится 45 работ автора, только семь из представлены сейчас.Важный творческий проект художника, частично представленный на выставке, - серия офортов, выполненных на черновиках его жены, писателя Людмилы Улицкой. Работая с "пожившей" бумагой, Красулин объединяет привычную себе технику с текстом, выделяя или увеличивая его фрагменты, пока, по словам автора, он не приобретет "графический смысл, совершенно не связанный с азбукой". Серия "Офорты на рукописях Л. Улицкой" - это не иллюстрации. В графике художника строки литературного текста обретают собственную художественную ценность.Выставка продлится до 6 декабря.Андрей Красулин - советский и российский художник и скульптор. Родился в Москве в 1934 году, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Красулин работает в разных техниках. Наиболее известные работы художника представлены в циклах "Коробки", "Полосы", "Доски", "Пейзаж", "Табуретки".

https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда сходить , новости культуры, выставки, музеи