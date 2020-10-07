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https://ria.ru/20201007/krasulin-1578511045.html
Выставка "Андрей Красулин. Без названия" открылась в Новой Третьяковке
Выставка "Андрей Красулин. Без названия", на которой представлено более 120 графических, живописных, скульптурных и пространственных работ мастера, открылась в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:55
2020-10-07T10:55
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Андрей Красулин. Без названия", на которой представлено более 120 графических, живописных, скульптурных и пространственных работ мастера, открылась в Новой Третьяковке."Андрей Красулин уже давно занимает видное место в отечественном искусстве, и мы рады снова, спустя 15 лет после его первой персональной выставки, представить зрителю экспозицию работ художника. Несмотря на камерность проекта, мы хотели продемонстрировать зрителю всю многогранность творчества Красулина. Здесь представлены его живописные произведения, скульптуры, графика, воздушные объекты", - сказала журналистам куратор выставки Светлана Коробцова.Проект "Без названия" — вторая персональная выставка Красулина в Третьяковской галерее. Всего в фондах галереи находится 45 работ автора, только семь из представлены сейчас.Важный творческий проект художника, частично представленный на выставке, - серия офортов, выполненных на черновиках его жены, писателя Людмилы Улицкой. Работая с "пожившей" бумагой, Красулин объединяет привычную себе технику с текстом, выделяя или увеличивая его фрагменты, пока, по словам автора, он не приобретет "графический смысл, совершенно не связанный с азбукой". Серия "Офорты на рукописях Л. Улицкой" - это не иллюстрации. В графике художника строки литературного текста обретают собственную художественную ценность.Выставка продлится до 6 декабря.Андрей Красулин - советский и российский художник и скульптор. Родился в Москве в 1934 году, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Красулин работает в разных техниках. Наиболее известные работы художника представлены в циклах "Коробки", "Полосы", "Доски", "Пейзаж", "Табуретки".
https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html
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куда сходить , новости культуры, выставки, музеи

Выставка "Андрей Красулин. Без названия" открылась в Новой Третьяковке

10:55 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Андрей Красулин. Без названия" в Новой Третьяковке.
Посетительница на выставке Андрей Красулин. Без названия в Новой Третьяковке. - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Выставка "Андрей Красулин. Без названия", на которой представлено более 120 графических, живописных, скульптурных и пространственных работ мастера, открылась в Новой Третьяковке.
"Андрей Красулин уже давно занимает видное место в отечественном искусстве, и мы рады снова, спустя 15 лет после его первой персональной выставки, представить зрителю экспозицию работ художника. Несмотря на камерность проекта, мы хотели продемонстрировать зрителю всю многогранность творчества Красулина. Здесь представлены его живописные произведения, скульптуры, графика, воздушные объекты", - сказала журналистам куратор выставки Светлана Коробцова.
Проект "Без названия" — вторая персональная выставка Красулина в Третьяковской галерее. Всего в фондах галереи находится 45 работ автора, только семь из представлены сейчас.
Важный творческий проект художника, частично представленный на выставке, - серия офортов, выполненных на черновиках его жены, писателя Людмилы Улицкой. Работая с "пожившей" бумагой, Красулин объединяет привычную себе технику с текстом, выделяя или увеличивая его фрагменты, пока, по словам автора, он не приобретет "графический смысл, совершенно не связанный с азбукой". Серия "Офорты на рукописях Л. Улицкой" - это не иллюстрации. В графике художника строки литературного текста обретают собственную художественную ценность.
Выставка продлится до 6 декабря.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожник и скульптор Андрей Красулин на открытии своей выставки "Андрей Красулин. Без названия" в Новой Третьяковке.
Художник и скульптор Андрей Красулин на открытии своей выставки Андрей Красулин. Без названия в Новой Третьяковке. - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Художник и скульптор Андрей Красулин на открытии своей выставки "Андрей Красулин. Без названия" в Новой Третьяковке.
Андрей Красулин - советский и российский художник и скульптор. Родился в Москве в 1934 году, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Красулин работает в разных техниках. Наиболее известные работы художника представлены в циклах "Коробки", "Полосы", "Доски", "Пейзаж", "Табуретки".
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