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Суд Эквадора попросил у Интерпола помощи в розыске экс-президента Корреа
Суд Эквадора обратился в Интерпол с просьбой о розыске и задержании экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о взятках, сам политик считает это решение... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:24
2020-10-07T15:24
интерпол
рафаэль корреа
эквадор
колумбия
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт – РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> обратился в Интерпол с просьбой о розыске и задержании экс-президента страны <a href="http://ria.ru/person_Rafaehl_Korrea/" target="_blank" data-auto="true">Рафаэля Корреа</a> по делу о взятках, сам политик считает это решение "нелепым", следует из публикаций газеты <a href="https://elcomercio.pe/" target="_blank" rel="nofollow noopener">El Comercio</a> и комментариев самого Корреа."Документ был подписан судьей Иваном Леоном. Просьба о "красном" уведомлении подана против 15 осужденных по делу о взяточничестве 2012-2016 годов. В списке - бывший президент республики Рафаэль Корреа и другие бывшие официальные лица", - сообщает газета."Новая нелепость… Но, конечно, придется снова тратиться на юристов, будут ограничения на поездки и т.д… Кстати, Иван Леон полностью коррумпирован", - написал в <a href="https://twitter.com/mashirafael" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> Корреа.Два года назад суд Эквадора уже обращался в Интерпол с просьбой о розыске Корреа, которого подозревали в причастности к похищению в 2012 году в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> депутата Рафаэля Бальды. Однако <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> отказал властям страны.В начале августа генпрокуратура Эквадора попросила предварительное заключение для экс-главы государства по делу о взятках и коррупции в крупнейшей политической партии Эквадора Alianza Pais, которую он же и основал.В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В апреле трибунал верховного суда Эквадора заочно приговорил Корреа к восьми годам заключения по обвинению во взяточничестве.
https://ria.ru/20200220/1565026816.html
https://ria.ru/20200724/1574834451.html
эквадор
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интерпол, рафаэль корреа, эквадор, колумбия, в мире

Суд Эквадора попросил у Интерпола помощи в розыске экс-президента Корреа

15:24 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Эквадора Рафаэль Корреа
Президент Эквадора Рафаэль Корреа - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 окт – РИА Новости. Суд Эквадора обратился в Интерпол с просьбой о розыске и задержании экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о взятках, сам политик считает это решение "нелепым", следует из публикаций газеты El Comercio и комментариев самого Корреа.
"Документ был подписан судьей Иваном Леоном. Просьба о "красном" уведомлении подана против 15 осужденных по делу о взяточничестве 2012-2016 годов. В списке - бывший президент республики Рафаэль Корреа и другие бывшие официальные лица", - сообщает газета.
Президент Республики Эквадор Рафаэль Корреа - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля, 18:48
Экс-президент Эквадора Корреа намерен вернуться в страну в конце года
"Новая нелепость… Но, конечно, придется снова тратиться на юристов, будут ограничения на поездки и т.д… Кстати, Иван Леон полностью коррумпирован", - написал в Twitter Корреа.
Два года назад суд Эквадора уже обращался в Интерпол с просьбой о розыске Корреа, которого подозревали в причастности к похищению в 2012 году в Колумбии депутата Рафаэля Бальды. Однако Интерпол отказал властям страны.
В начале августа генпрокуратура Эквадора попросила предварительное заключение для экс-главы государства по делу о взятках и коррупции в крупнейшей политической партии Эквадора Alianza Pais, которую он же и основал.
В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В апреле трибунал верховного суда Эквадора заочно приговорил Корреа к восьми годам заключения по обвинению во взяточничестве.
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ИнтерполРафаэль КорреаЭквадорКолумбияВ мире
 
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