https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578702782.html

Всемирный банк спрогнозировал рост числа крайне бедных из-за COVID-19

Число людей, живущих в крайней бедности, вырастет из-за пандемии коронавируса на 150 миллионов человек к 2021 году, прогнозирует Всемирный банк. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:04

2020-10-07T19:04

2020-10-07T19:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

всемирный банк

экономика

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Число людей, живущих в крайней бедности, вырастет из-за пандемии коронавируса на 150 миллионов человек к 2021 году, прогнозирует <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank" target="_blank">Всемирный банк</a>.Это первый раз за более чем два десятилетия, когда крайняя бедность в мире растет, отмечает банк в докладе. Крайней бедностью считается жизнь менее чем на 1,9 доллара в день. В текущем году более 9% мирового населения живут за чертой крайней бедности.По данным банка, большинство "новых бедных" появятся в странах, где уже высок уровень бедности, причем большая часть прироста придется на страны со средним достатком — к этой категории относится более 80% государств."Пандемия и глобальная рецессия могут вытолкнуть в крайнюю бедность 1,4% мирового населения", - сказал в этой связи глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. По его словам, Всемирный банк готов помогать странам восстановиться после пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/lokdaun-1578640146.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, всемирный банк, экономика