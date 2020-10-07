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https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578702782.html
Всемирный банк спрогнозировал рост числа крайне бедных из-за COVID-19
Число людей, живущих в крайней бедности, вырастет из-за пандемии коронавируса на 150 миллионов человек к 2021 году, прогнозирует Всемирный банк. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:04
2020-10-07T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
всемирный банк
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Число людей, живущих в крайней бедности, вырастет из-за пандемии коронавируса на 150 миллионов человек к 2021 году, прогнозирует <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank" target="_blank">Всемирный банк</a>.Это первый раз за более чем два десятилетия, когда крайняя бедность в мире растет, отмечает банк в докладе. Крайней бедностью считается жизнь менее чем на 1,9 доллара в день. В текущем году более 9% мирового населения живут за чертой крайней бедности.По данным банка, большинство "новых бедных" появятся в странах, где уже высок уровень бедности, причем большая часть прироста придется на страны со средним достатком — к этой категории относится более 80% государств."Пандемия и глобальная рецессия могут вытолкнуть в крайнюю бедность 1,4% мирового населения", - сказал в этой связи глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. По его словам, Всемирный банк готов помогать странам восстановиться после пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/lokdaun-1578640146.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, всемирный банк, экономика

Всемирный банк спрогнозировал рост числа крайне бедных из-за COVID-19

19:04 07.10.2020
 
© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : World Bank Photo Collection
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Число людей, живущих в крайней бедности, вырастет из-за пандемии коронавируса на 150 миллионов человек к 2021 году, прогнозирует Всемирный банк.
Это первый раз за более чем два десятилетия, когда крайняя бедность в мире растет, отмечает банк в докладе. Крайней бедностью считается жизнь менее чем на 1,9 доллара в день. В текущем году более 9% мирового населения живут за чертой крайней бедности.
По данным банка, большинство "новых бедных" появятся в странах, где уже высок уровень бедности, причем большая часть прироста придется на страны со средним достатком — к этой категории относится более 80% государств.
"Пандемия и глобальная рецессия могут вытолкнуть в крайнюю бедность 1,4% мирового населения", - сказал в этой связи глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. По его словам, Всемирный банк готов помогать странам восстановиться после пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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