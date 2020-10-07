Врач оценил связь тяжелого течения CОVID-19 с уровнем кислорода в крови
17:57 07.10.2020 (обновлено: 18:15 07.10.2020)
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предположение о том, что уровень насыщения крови кислородом может свидетельствовать о риске тяжелого течения коронавируса, - это всего лишь врачебное наблюдение, научных данных на эту тему нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила РИА Новости, что заболевшим COVID-19 следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни.
"Я знаком с этим мнением израильских врачей, что этот тест якобы полезен, что когда насыщение крови кислородом падает ниже 94%, человек должен озаботиться, связаться с медицинским работником. Но насколько это часто может быть, чтобы человек нормально себя чувствовал, и у него упало содержание кислорода в крови, я не уверен", - прокомментировал информацию Альтштейн.
Собственно пульсоксиметр - прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом, по словам специалиста, в аптеках продается. Однако скупать их массово для личного пользования "смысла нет".
"Сказать, что это важно и нужно, я бы не сказал. Это пока лишь врачебное наблюдение. Эти люди в Израиле отметили это как врачебное наблюдение. Каких-то специализированных обширных и глубоких исследований на эту тему нет", - уточнил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.