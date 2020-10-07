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https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578687033.html
Врач оценил связь тяжелого течения CОVID-19 с уровнем кислорода в крови
Предположение о том, что уровень насыщения крови кислородом может свидетельствовать о риске тяжелого течения коронавируса, - это всего лишь врачебное... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:57
2020-10-07T18:15
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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израиль
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Предположение о том, что уровень насыщения крови кислородом может свидетельствовать о риске тяжелого течения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, - это всего лишь врачебное наблюдение, научных данных на эту тему нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила РИА Новости, что заболевшим COVID-19 следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни."Я знаком с этим мнением израильских врачей, что этот тест якобы полезен, что когда насыщение крови кислородом падает ниже 94%, человек должен озаботиться, связаться с медицинским работником. Но насколько это часто может быть, чтобы человек нормально себя чувствовал, и у него упало содержание кислорода в крови, я не уверен", - прокомментировал информацию Альтштейн.Собственно пульсоксиметр - прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом, по словам специалиста, в аптеках продается. Однако скупать их массово для личного пользования "смысла нет"."Сказать, что это важно и нужно, я бы не сказал. Это пока лишь врачебное наблюдение. Эти люди в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> отметили это как врачебное наблюдение. Каких-то специализированных обширных и глубоких исследований на эту тему нет", - уточнил Альтштейн.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/raspoznat-1578641722.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, израиль, общество

Врач оценил связь тяжелого течения CОVID-19 с уровнем кислорода в крови

17:57 07.10.2020 (обновлено: 18:15 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови
Медсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Предположение о том, что уровень насыщения крови кислородом может свидетельствовать о риске тяжелого течения коронавируса, - это всего лишь врачебное наблюдение, научных данных на эту тему нет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила РИА Новости, что заболевшим COVID-19 следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни.
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"Я знаком с этим мнением израильских врачей, что этот тест якобы полезен, что когда насыщение крови кислородом падает ниже 94%, человек должен озаботиться, связаться с медицинским работником. Но насколько это часто может быть, чтобы человек нормально себя чувствовал, и у него упало содержание кислорода в крови, я не уверен", - прокомментировал информацию Альтштейн.
Собственно пульсоксиметр - прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом, по словам специалиста, в аптеках продается. Однако скупать их массово для личного пользования "смысла нет".
"Сказать, что это важно и нужно, я бы не сказал. Это пока лишь врачебное наблюдение. Эти люди в Израиле отметили это как врачебное наблюдение. Каких-то специализированных обширных и глубоких исследований на эту тему нет", - уточнил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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