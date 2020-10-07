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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578647786.html
У экипажа российского траулера в норвежском порту выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию выявили у 24 членов экипажа российского траулера "Обеляй", который находится в порту северного норвежского города Тромсё, сообщила... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:46
2020-10-07T15:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
норвегия
тромсе
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирусную инфекцию выявили у 24 членов экипажа российского траулера "Обеляй", который находится в порту северного норвежского города <a href="http://ria.ru/location_Tromse/" target="_blank" data-auto="true">Тромсё</a>, сообщила телерадиокомпания <a href="https://www.nrk.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a> в среду."24 человека на борту российского траулера "Обеляй" сдали положительный тест на коронавирус. Траулер стоит у причала Брейвика в Тромсё. В среду в коммуне Трумс удвоено число тестирований", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на борту траулера находится 34 человека, судно стоит на карантине. В Тромсё оно прибыло в понедельник вечером, во вторник у всех были взяты анализы, и в тот же вечер 20 из них оказались положительными, к утру среды число зараженных достигло 24 человек.Как сообщает телекомпания, зараженных моряков доставят в бывший дом престарелых на обсервацию, там будет работать медперсонал из коммуны. Поскольку команде было изначально запрещено сходить на берег, власти коммуны полагают, что опасности для населения города нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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У экипажа российского траулера в норвежском порту выявили коронавирус

15:46 07.10.2020
 
© Фото : Tromsø Havn KFПорт Тромсё
Порт Тромсё - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Tromsø Havn KF
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МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 24 членов экипажа российского траулера "Обеляй", который находится в порту северного норвежского города Тромсё, сообщила телерадиокомпания NRK в среду.
"24 человека на борту российского траулера "Обеляй" сдали положительный тест на коронавирус. Траулер стоит у причала Брейвика в Тромсё. В среду в коммуне Трумс удвоено число тестирований", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего на борту траулера находится 34 человека, судно стоит на карантине. В Тромсё оно прибыло в понедельник вечером, во вторник у всех были взяты анализы, и в тот же вечер 20 из них оказались положительными, к утру среды число зараженных достигло 24 человек.
Как сообщает телекомпания, зараженных моряков доставят в бывший дом престарелых на обсервацию, там будет работать медперсонал из коммуны. Поскольку команде было изначально запрещено сходить на берег, власти коммуны полагают, что опасности для населения города нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНорвегияТромсеВ мире
 
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