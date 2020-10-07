https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578634353.html
В США за сутки зафиксировали 43,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось более чем на 43,5 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:53
2020-10-07T14:53
2020-10-07T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 43,5 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, за последние 24 часа число случаев COVID-19 в США выросло на 43 562, скончались 705 заболевших. Днем ранее этот показатель составлял 39 557, сообщалось о 460 скончавшихся.За все время эпидемии в стране медики зафиксировали более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 211 тысяч летальных исходов. Выздоровели более 2,9 миллиона человек.Во всем мире, согласно данным университета, было зафиксировано свыше 35,8 миллиона случаев заражения и более миллиона скончавшихся из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире