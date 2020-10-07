https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578633110.html

Ученые оценили риски учеников начальной школы заразиться COVID-19

Правительство может не тестировать на COVID-19 учеников начальной школы, так как вероятность их заражения коронавирусом существенно низкая, а риск... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:51

2020-10-07T14:51

2020-10-07T14:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

англия

великобритания

общество

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<strong>ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Правительство может не тестировать на COVID-19 учеников начальной школы, так как вероятность их заражения коронавирусом существенно низкая, а риск распространения вируса через детей незначителен, заявили правительственные медицинские эксперты.Количество новых заражений коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Британии</a> в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна. Во время второй волны большинство заражений приходится на молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет. Правительство заявило, что не намерено закрывать школы даже в случае ужесточения карантина.Учитывая это, отметил ученый, правительство может прекратить тестировать учеников.Он отметил, что учащиеся средней школы (дети с 12 лет) в меньшей степени, чем взрослые, подвержены риску заражения и распространения вируса, однако данные по ученикам старших классов "не такие стабильные". С увеличением возраста растет риск заболеваемости.Позицию эксперта поддержал и другой член экспертной группы – профессор Стивен Рейшер.Ученые считают, что в связи с этим дети могут быть исключены из так называемого "правила шести" - введенного в Англии запрета на встречи в количестве более шести человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/sobyanin-1577924121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, англия, великобритания, общество