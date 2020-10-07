Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578633110.html
Ученые оценили риски учеников начальной школы заразиться COVID-19
Правительство может не тестировать на COVID-19 учеников начальной школы, так как вероятность их заражения коронавирусом существенно низкая, а риск... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:51
2020-10-07T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
англия
великобритания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/90860/44/908604450_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_9a758ab351b270e62c53b5357209f9b1.jpg
<strong>ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Правительство может не тестировать на COVID-19 учеников начальной школы, так как вероятность их заражения коронавирусом существенно низкая, а риск распространения вируса через детей незначителен, заявили правительственные медицинские эксперты.Количество новых заражений коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Британии</a> в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна. Во время второй волны большинство заражений приходится на молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет. Правительство заявило, что не намерено закрывать школы даже в случае ужесточения карантина.Учитывая это, отметил ученый, правительство может прекратить тестировать учеников.Он отметил, что учащиеся средней школы (дети с 12 лет) в меньшей степени, чем взрослые, подвержены риску заражения и распространения вируса, однако данные по ученикам старших классов "не такие стабильные". С увеличением возраста растет риск заболеваемости.Позицию эксперта поддержал и другой член экспертной группы – профессор Стивен Рейшер.Ученые считают, что в связи с этим дети могут быть исключены из так называемого "правила шести" - введенного в Англии запрета на встречи в количестве более шести человек. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/sobyanin-1577924121.html
англия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/90860/44/908604450_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_698ad60f0836c808d10954e2bd4e6a2d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, англия, великобритания, общество

Ученые оценили риски учеников начальной школы заразиться COVID-19

14:51 07.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИнтерактивная школа в Волгограде
Интерактивная школа в Волгограде - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство может не тестировать на COVID-19 учеников начальной школы, так как вероятность их заражения коронавирусом существенно низкая, а риск распространения вируса через детей незначителен, заявили правительственные медицинские эксперты.
Количество новых заражений коронавирусом в Британии в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тысяч случаев за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна. Во время второй волны большинство заражений приходится на молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет. Правительство заявило, что не намерено закрывать школы даже в случае ужесточения карантина.

"Мы практически уверены, что ученики начальной школы имеют на четверть или в половину меньше шансов заразиться коронавирусом и еще меньшие шансы распространить инфекцию. Поступает все больше доказательств, что школьники начальной школы не влияют на рост заболеваемости", - заявил журналистам профессор Калум Семпл, входящий в состав группы экспертов при правительстве, которая вырабатывает рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Учитывая это, отметил ученый, правительство может прекратить тестировать учеников.
Он отметил, что учащиеся средней школы (дети с 12 лет) в меньшей степени, чем взрослые, подвержены риску заражения и распространения вируса, однако данные по ученикам старших классов "не такие стабильные". С увеличением возраста растет риск заболеваемости.
Позицию эксперта поддержал и другой член экспертной группы – профессор Стивен Рейшер.
Ученые считают, что в связи с этим дети могут быть исключены из так называемого "правила шести" - введенного в Англии запрета на встречи в количестве более шести человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 09:24Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАнглияВеликобританияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
Лента новостейМолния