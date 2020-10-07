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Онищенко призвал москвичей соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19
Обязывать москвичей к самоизоляции не потребуется, если они будут соблюдать все меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач, академик, депутат... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:19
2020-10-07T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Обязывать москвичей к самоизоляции не потребуется, если они будут соблюдать все меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач, академик, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>.Он подчеркнул, что необходимо соблюдать гигиену и пользоваться масками.Также Онищенко призвал старшее поколение выходить на прогулку в вечерние часы, чтобы избежать массового скопления людей на улицах. При этом, подчеркнул экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, обязательно необходимо быть в маске и обрабатывать руки. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко призвал москвичей соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

12:19 07.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Обязывать москвичей к самоизоляции не потребуется, если они будут соблюдать все меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач, академик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Когда надо будет, московское руководство объявит эту самоизоляцию. Но не нужно объявлять, если мы с вами будем соблюдать все то, что от нас требуется. Мы с вами — это 80% биологической безопасности нашей страны", - сказал Онищенко на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что необходимо соблюдать гигиену и пользоваться масками.
Также Онищенко призвал старшее поколение выходить на прогулку в вечерние часы, чтобы избежать массового скопления людей на улицах. При этом, подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора, обязательно необходимо быть в маске и обрабатывать руки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
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