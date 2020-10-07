https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578593353.html

Онищенко призвал москвичей соблюдать меры предосторожности из-за COVID-19

Обязывать москвичей к самоизоляции не потребуется, если они будут соблюдать все меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач, академик, депутат... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:19

2020-10-07T12:19

2020-10-07T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

москва

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Обязывать москвичей к самоизоляции не потребуется, если они будут соблюдать все меры предосторожности, уверен бывший главный санитарный врач, академик, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>.Он подчеркнул, что необходимо соблюдать гигиену и пользоваться масками.Также Онищенко призвал старшее поколение выходить на прогулку в вечерние часы, чтобы избежать массового скопления людей на улицах. При этом, подчеркнул экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, обязательно необходимо быть в маске и обрабатывать руки. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество