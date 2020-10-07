Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578591394.html
Инфекционист спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19 в России
Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:12
2020-10-07T12:12
распространение нового коронавируса
елена малинникова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_0:39:3030:1743_1400x0_80_0_0_0657de059da1cc65d797af14fe7ee116.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была в марте, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования <a href="https://ria.ru/person_elena-malinnikova" target="_blank">Елена Малинникова</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/myasnikov-1578577794.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_881a54a7739e581b8c847ea063b5f020.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена малинникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Инфекционист спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19 в России

12:12 07.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была в марте, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"Внедрение современной терапии, вакцинации, понимание сути болезни позволяет более успешно справляться с этим заболеванием, быстро и эффективно бороться с ним. Благодаря этому мы не увидим той картины, которая была в марте, ситуация не будет такой хаотичной", - сказала Малинникова.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 11:08Распространение нового коронавируса
Мясников объяснил, почему не надо бояться роста числа заболевших COVID-19
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
Лента новостейМолния