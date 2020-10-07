https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578591394.html

Инфекционист спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19 в России

Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:12

2020-10-07T12:12

2020-10-07T12:12

распространение нового коронавируса

елена малинникова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была в марте, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования <a href="https://ria.ru/person_elena-malinnikova" target="_blank">Елена Малинникова</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/myasnikov-1578577794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малинникова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество