Инфекционист спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19 в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медики за время пандемии научились быстро и эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, поэтому в РФ не ожидается больше такой хаотичной ситуации, как была в марте, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
"Внедрение современной терапии, вакцинации, понимание сути болезни позволяет более успешно справляться с этим заболеванием, быстро и эффективно бороться с ним. Благодаря этому мы не увидим той картины, которая была в марте, ситуация не будет такой хаотичной", - сказала Малинникова.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.