https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578577665.html
Названо время активности коронавируса на коже человека
Коронавирус может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:08
2020-10-07T11:08
2020-10-07T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
япония
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Коронавирус может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://academic.oup.com/cid" target="_blank" rel="nofollow noopener">Clinical Infectious Diseases</a>.Ученые из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. После этого специалисты оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578574400.html
япония
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, япония
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Коронавирус может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases
.
Ученые из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. После этого специалисты оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.
Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.