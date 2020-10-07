https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578570621.html

В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 202 смерти людей с COVID-19, за все время - 21 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:35

2020-10-07T10:35

2020-10-07T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

алтайский край

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 202 смерти людей с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 21 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 202 летальных случая… За весь период по России умерло 21 865 человек", - говорится в сообщении.В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> зарегистрирована 41 смерть, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 30, по восемь - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

московская область (подмосковье)

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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