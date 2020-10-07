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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578570621.html
В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 202 смерти людей с COVID-19, за все время - 21 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:35
2020-10-07T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
алтайский край
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России подтверждены 202 смерти людей с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 21 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 202 летальных случая… За весь период по России умерло 21 865 человек", - говорится в сообщении.В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> зарегистрирована 41 смерть, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 30, по восемь - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), алтайский край, общество

В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом

10:35 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке.
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке. - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 202 смерти людей с COVID-19, за все время - 21 865, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 202 летальных случая… За весь период по России умерло 21 865 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве зарегистрирована 41 смерть, в Санкт-Петербурге - 30, по восемь - в Подмосковье, Ростовской области и Алтайском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Алтайский крайОбщество
 
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