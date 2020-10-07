https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578569448.html

В России зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе. Впервые с 8 сентября зафиксировано... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:32

2020-10-07T10:32

2020-10-07T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе. Впервые с 8 сентября зафиксировано снижение заболеваемости.Умерли 202 человека, выздоровели 6699. Темп прироста составил 0,9%, у 27,2% нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Подмосковье (395); меньше всего в — Чечне (шесть), Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному).Накануне сообщалось об 11 615 зарегистрированных за сутки случаях. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, Индия и Бразилия.Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html

Максим Буланов Даёшь два миллиона заболевших доя истории!!! А потомки разберутся, а был ли мальчик!!! 33

Максим Буланов Как Китай, Вьетнам, Тай без вакцины обнулили заболевание?!?! 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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