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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578569448.html
В России зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе. Впервые с 8 сентября зафиксировано... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:32
2020-10-07T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе. Впервые с 8 сентября зафиксировано снижение заболеваемости.Умерли 202 человека, выздоровели 6699. Темп прироста составил 0,9%, у 27,2% нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Подмосковье (395); меньше всего в — Чечне (шесть), Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному).Накануне сообщалось об 11 615 зарегистрированных за сутки случаях. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a>, Индия и Бразилия.Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578279213.html
Даёшь два миллиона заболевших доя истории!!! А потомки разберутся, а был ли мальчик!!!
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Как Китай, Вьетнам, Тай без вакцины обнулили заболевание?!?!
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России зафиксировали 11 115 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 07.10.2020 (обновлено: 12:40 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее, сообщили в оперативном штабе. Впервые с 8 сентября зафиксировано снижение заболеваемости.
Умерли 202 человека, выздоровели 6699. Темп прироста составил 0,9%, у 27,2% нет симптомов.
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Больше всего новых пациентов в Москве (3229), Санкт-Петербурге (456) и Подмосковье (395); меньше всего в — Чечне (шесть), Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному).
Накануне сообщалось об 11 615 зарегистрированных за сутки случаях. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились.
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5 октября, 17:45Распространение нового коронавируса
Десятая часть жителей Земли могла заразиться коронавирусом, заявили в ВОЗ
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 35 миллионов, как минимум миллион из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.
Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Великобританию, Иран и Чили.
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12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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