https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578563872.html
Кузнецова переболела COVID-19
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:11
2020-10-07T10:11
2020-10-07T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна кузнецова
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> в легкой форме.В конце мая стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка.Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от COVID-19, Кузнецова сказала: "Мне уже поздно, если честно"."Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", - отметила омбудсмен."Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось", - добавила Кузнецова.Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности."Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - заключила уполномоченный.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200727/1574976935.html
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578555959.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова
сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией
в легкой форме.
В конце мая стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка.
Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от COVID-19, Кузнецова сказала: "Мне уже поздно, если честно".
"Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", - отметила омбудсмен.
"Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось", - добавила Кузнецова.
Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности.
"Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - заключила уполномоченный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.