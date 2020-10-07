https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578563872.html

Кузнецова переболела COVID-19

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:11

2020-10-07T10:11

2020-10-07T10:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна кузнецова

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> в легкой форме.В конце мая стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка.Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от COVID-19, Кузнецова сказала: "Мне уже поздно, если честно"."Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", - отметила омбудсмен."Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось", - добавила Кузнецова.Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности."Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - заключила уполномоченный.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200727/1574976935.html

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578555959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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