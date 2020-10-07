Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578563872.html
Кузнецова переболела COVID-19
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:11
2020-10-07T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна кузнецова
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1400x0_80_0_0_b042abda53791f161f02e7308c7b3318.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> в легкой форме.В конце мая стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка.Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от COVID-19, Кузнецова сказала: "Мне уже поздно, если честно"."Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", - отметила омбудсмен."Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось", - добавила Кузнецова.Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности."Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - заключила уполномоченный.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200727/1574976935.html
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578555959.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1400x0_80_0_0_62ef5d31cbb1c331a229adb32c89a2b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Кузнецова переболела COVID-19

10:11 07.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме.
В конце мая стало известно, что Кузнецова родила седьмого ребенка.
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 13:08Распространение нового коронавируса
Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от COVID-19, Кузнецова сказала: "Мне уже поздно, если честно".
"Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", - отметила омбудсмен.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 09:25Распространение нового коронавируса
У двух членов Совфеда выявили коронавирус
"Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось", - добавила Кузнецова.
Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности.
"Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - заключила уполномоченный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна КузнецоваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
Лента новостейМолния