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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560734.html
Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
Ситуация с активным ростом количества заразившихся коронавирусом может стабилизироваться в России через несколько недель, тогда же можно поднять тему об... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:52
2020-10-07T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ситуация с активным ростом количества заразившихся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> может стабилизироваться в России через несколько недель, тогда же можно поднять тему об изменении введенных в некоторых регионах ограничений, считает член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.Отвечая на вопрос, необходимо ли ужесточать введенные в некоторых регионах России ограничения, Зуев сказал: "А куда ещё? Пока нет. В конце октября можно будет говорить об ужесточении мер".По мнению вирусолога, простые предупреждения, скорее всего, не подействуют на население. "Недостаточно просто предупреждений, нужно принимать меры и больше рассказывать людям о вирусе", — отметил Зуев.Накануне оперштаб сообщил о 11 615 выявленных пациентов с коронавирусом. За все время – более 1,2 миллиона случаев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России

09:52 07.10.2020 (обновлено: 09:58 07.10.2020)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ситуация с активным ростом количества заразившихся коронавирусом может стабилизироваться в России через несколько недель, тогда же можно поднять тему об изменении введенных в некоторых регионах ограничений, считает член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
"Ситуация с активным приростом числа заболевших может стабилизироваться в конце октября. Естественно, это произойдёт из-за инкубационного периода", — сказал Зуев РИА Новости.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Отвечая на вопрос, необходимо ли ужесточать введенные в некоторых регионах России ограничения, Зуев сказал: "А куда ещё? Пока нет. В конце октября можно будет говорить об ужесточении мер".
По мнению вирусолога, простые предупреждения, скорее всего, не подействуют на население. "Недостаточно просто предупреждений, нужно принимать меры и больше рассказывать людям о вирусе", — отметил Зуев.
Накануне оперштаб сообщил о 11 615 выявленных пациентов с коронавирусом. За все время – более 1,2 миллиона случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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