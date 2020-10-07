https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560734.html

Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России

Ситуация с активным ростом количества заразившихся коронавирусом может стабилизироваться в России через несколько недель, тогда же можно поднять тему об... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:52

2020-10-07T09:52

2020-10-07T09:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ситуация с активным ростом количества заразившихся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> может стабилизироваться в России через несколько недель, тогда же можно поднять тему об изменении введенных в некоторых регионах ограничений, считает член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.Отвечая на вопрос, необходимо ли ужесточать введенные в некоторых регионах России ограничения, Зуев сказал: "А куда ещё? Пока нет. В конце октября можно будет говорить об ужесточении мер".По мнению вирусолога, простые предупреждения, скорее всего, не подействуют на население. "Недостаточно просто предупреждений, нужно принимать меры и больше рассказывать людям о вирусе", — отметил Зуев.Накануне оперштаб сообщил о 11 615 выявленных пациентов с коронавирусом. За все время – более 1,2 миллиона случаев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, коронавирусы, здоровье - общество, общество