https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560029.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:48

2020-10-07T09:48

2020-10-07T10:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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