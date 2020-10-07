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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560029.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:48
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы", - написал Собянин на своем официальном сайте.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

09:48 07.10.2020 (обновлено: 10:02 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы", - написал Собянин на своем официальном сайте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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