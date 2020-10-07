https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578559777.html

В Подмосковье развернули около 8,4 тысячи коек для больных COVID-19

Около 8,4 тыс коек для пациентов с коронавирусом развернуто в Подмосковье, из них 3 тыс свободны – пресс-служба парламента РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:47

2020-10-07T09:47

2020-10-07T09:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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Около 8,4 тыс коек для пациентов с коронавирусом развернуто в Подмосковье, из них 3 тыс свободны – пресс-служба парламентаРИА Новости<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество