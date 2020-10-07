https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578558918.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму

Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной с тенденцией к росту. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:44

2020-10-07T09:44

2020-10-07T09:44

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной с тенденцией к росту."Ситуация не имеет тенденции к стабилизации, имеет тенденцию к росту, число заболевших растет", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу под руководством главы региона Сергея Аксенова.Она отметила также существенное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по взрослому населению. Превышение порога отмечено в Симферополе, Кировском районе, Ялте и городе Армянске. В Симферополе также отмечается рост на 25% заболеваемости внебольничными пневмониями в сравнении с данными прошлой недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество