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Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной с тенденцией к росту. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:44
2020-10-07T09:44
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной с тенденцией к росту."Ситуация не имеет тенденции к стабилизации, имеет тенденцию к росту, число заболевших растет", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу под руководством главы региона Сергея Аксенова.Она отметила также существенное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по взрослому населению. Превышение порога отмечено в Симферополе, Кировском районе, Ялте и городе Армянске. В Симферополе также отмечается рост на 25% заболеваемости внебольничными пневмониями в сравнении с данными прошлой недели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму

09:44 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ситуацию с коронавирусом в Крыму нестабильной с тенденцией к росту.
"Ситуация не имеет тенденции к стабилизации, имеет тенденцию к росту, число заболевших растет", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу под руководством главы региона Сергея Аксенова.
Она отметила также существенное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по взрослому населению. Превышение порога отмечено в Симферополе, Кировском районе, Ялте и городе Армянске. В Симферополе также отмечается рост на 25% заболеваемости внебольничными пневмониями в сравнении с данными прошлой недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
 
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