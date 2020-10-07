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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578552216.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 72 тысячи, общее число заболевших превысило 6,75 миллиона человек, говорится в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:54
2020-10-07T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 72 тысячи, общее число заболевших превысило 6,75 миллиона человек, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 7,49 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 82 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,74 миллиона человек.Лечение в больницах проходят более 907 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на более чем 11 тысяч человек. Число умерших превысило 104 тысячи, за сутки от болезни скончались 986 человек.Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578550797.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, сша, в мире

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 миллиона

08:54 07.10.2020
 
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Flickr / meg and rahul
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 72 тысячи, общее число заболевших превысило 6,75 миллиона человек, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в США, где коронавирус выявлен у 7,49 миллиона человек.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
08:42Распространение нового коронавируса
Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 7,5 миллиона
Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 82 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,74 миллиона человек.
Лечение в больницах проходят более 907 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на более чем 11 тысяч человек. Число умерших превысило 104 тысячи, за сутки от болезни скончались 986 человек.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндияСШАВ мире
 
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