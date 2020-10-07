https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578552216.html

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 миллиона

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 72 тысячи, общее число заболевших превысило 6,75 миллиона человек, говорится в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:54

2020-10-07T08:54

2020-10-07T08:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

индия

сша

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 72 тысячи, общее число заболевших превысило 6,75 миллиона человек, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 7,49 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 82 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 5,74 миллиона человек.Лечение в больницах проходят более 907 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на более чем 11 тысяч человек. Число умерших превысило 104 тысячи, за сутки от болезни скончались 986 человек.Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578550797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, сша, в мире