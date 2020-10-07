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https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578545626.html
Врач назвала способ предотвратить тяжелое развитие COVID-19
Заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T06:30
2020-10-07T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тель-авив
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить болезнь как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
И зачем россиянам советы израильских врачей?
100
потому что в Израиле лучшая в мире медицина, не зря все толстосумы туда едут лечиться
65
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тель-авив
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тель-авив

Врач назвала способ предотвратить тяжелое развитие COVID-19

06:30 07.10.2020 (обновлено: 09:15 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу", — сказала врач.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить болезнь как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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