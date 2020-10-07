https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578543489.html

В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа, считает эксперт

Часть препаратов, которыми лечат президента США Дональда Трампа от COVID-19, есть в России, а для производства наиболее сложного средства есть технологические... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T04:27

2020-10-07T04:27

2020-10-07T04:27

распространение нового коронавируса

арепливир

анча баранова

коронавирус covid-19

россия

дональд трамп

москва

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Часть препаратов, которыми лечат президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от COVID-19, есть в России, а для производства наиболее сложного средства есть технологические возможности, но относительно дешевыми они станут примерно через десять лет, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона <a href="http://ria.ru/person_ancha-baranova/" target="_blank" data-auto="true">Анча Баранова</a>.По ее словам, такие препараты безопасны и, скорее всего, эффективны."Предварительные данные были опубликованы всего неделю назад. Можно сказать, что компании Regeneron очень сильно повезло с тем, как вовремя заболел Трамп. Эти данные говорят о том, что такой коктейль работает. Препятствий для его работы, с точки зрения иммунологии и молекулярной биологии, особых нет, должно работать, но это очень дорогое лекарство", - добавила Баранова.Она пояснила, что для производства даже самых простых моноклональных антител нужны специальные гибридные клеточные линии. В них, например, производят некоторые препараты для лечения онкологических заболеваний."Так как они являются биологическими веществами, произведенными в клеточных линиях, то их надо сначала наработать, а потом очистить. Это дорого, снизить стоимость можно, если запускать сразу огромное производство. Предельной дешевизны такой препарат может достигнуть лет через десять, но все равно он не будет дешевым. По цене можно ориентироваться на препарат герцептин (стоит в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от 12 тысяч рублей - ред.). Его получают аналогичным способом и довольно давно. За эту технологию когда-то дали Нобелевскую премию", - сказала Баранова.Эксперт добавила, что технология компании Regeneron еще более продвинутая. Она использует не простые гибридомные клетки, а клетки, полученные от специальных "гуманизированных" мышей, иммунная система которых генетически изменена так, чтобы быть полностью совместимой с человеческой."Продукты, полученные с помощью этой технологии, стоят заоблачно, отчасти из-за патентных прав, отчасти из-за сложности получения. В принципе, таким же способом можно лечить людей в России. У нас есть технологии, которые позволяют это делать. Такой препарат будет неидентичным, но похожим, и может быть зарегистрирован без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности", - уточнила собеседница агентства.Кроме того, она напомнила, как лечили Трампа с начала обнаружения заболевания."Когда он получил первый положительный анализ на COVID-19, а их ему, скорее всего, делают регулярно, он сказал, чтобы никому об этом не говорить, может быть, он ложноположительный. Сказали, что он заболел, в пятницу, и это был второй или третий день, когда он фактически болел. На этот момент было известно, что Трамп употреблял витамин С, D, цинк, аспирин и фамотидин. Когда он начал потреблять эти лекарства - неизвестно", - сказала Баранова.По ее словам, есть данные, что фамотидин помогает на ранних стадиях коронавирусной инфекции, они получены на достаточно больших выборках пациентов, в по крайней мере трех разных местах. Баранова заявила, что нет сомнений, что невозможно эти цифры списать не неправильный учет случаев или подделать, но тем не менее эти исследования не окончательные, официальных рекомендаций по фамотидину как антикоронавирусному агенту нет.Она добавила, что фамотидин - антигистаминный препарат, который подавляет работу каскадов, запускаемых гистамином в тканях, эти каскады вызывают отек и воспаление, и потому вполне логично, что подавляющий их фамотидин ограничивает воспаление и при COVID-19."Надо также отметить, что никакого гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который в начале пандемии предполагали использовать в качестве лекарства - ред.) он не употреблял", - сказала Баранова.Кроме того, Трамп получил ремдесивир - препарат компании Gilead."Насколько я знаю, в России одна из компаний сделала генерик этого препарата, и скоро он будет доступен. По своему механизму действия ремдесивир похож на фавипиравир (арепливир), которого в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>нет, но он является инъекционным, не таблетированным. Стоимость курса из пяти внутривенных уколов – примерно 8-9 тысяч долларов", - сказала Баранова.Эксперт также предположила, почему Трампа положили в госпиталь: "Я думаю, что дело здесь не в сложности течения у Трампа, а для того, чтобы сделать инъекцию моноклональных антител под присмотром врачей, ремдесивир тоже внутривенный препарат".Кроме того, как заявили врачи, в госпитале Трампу начали курс стероидов. "Надо сказать, что на стероидах улучшаются все. Поэтому после стероидов он и начал говорить, что с ним все в порядке. Может, ему и дальше будут давать стероиды", - сказала Баранова.Ученый предупредила, что применение стероидов благоприятно сказывается в краткосрочном периоде, а в долгосрочном они крайне вредны для организма.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20201006/tramp-1578415423.html

https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арепливир, анча баранова, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, москва, сша, общество