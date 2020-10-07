https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578540552.html

Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"

РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T02:18

2020-10-07T02:18

2020-10-07T09:16

здоровье

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Результат мер против коронавируса будет виден через две-три недели, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах, заявил в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> врач-инфекционист <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank">Николай Малышев</a></u><strong>.</strong>Специалист обратил внимание на усиление контроля над соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа людей на удаленку.Также Малышев высказался о перспективе усиления ограничительных мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>."Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений", — отметил он.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная напомнила о важности рекомендованных ведомством мер предосторожности. Она призвала россиян соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578413937.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество