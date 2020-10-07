Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578540552.html
Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T02:18
2020-10-07T09:16
здоровье
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:326:3049:2041_1400x0_80_0_0_37e3d52cc814b721cadb3f49a5109d28.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Результат мер против коронавируса будет виден через две-три недели, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах, заявил в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> врач-инфекционист <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank">Николай Малышев</a></u><strong>.</strong>Специалист обратил внимание на усиление контроля над соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа людей на удаленку.Также Малышев высказался о перспективе усиления ограничительных мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>."Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений", — отметил он.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная напомнила о важности рекомендованных ведомством мер предосторожности. Она призвала россиян соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578413937.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_160:0:2889:2047_1400x0_80_0_0_8ca35b173fe034db7b984a9ebf6f63f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"

02:18 07.10.2020 (обновлено: 09:16 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Результат мер против коронавируса будет виден через две-три недели, до этого момента число заболевших может застыть на сегодняшних цифрах, заявил в беседе с НСН врач-инфекционист Николай Малышев.
Специалист обратил внимание на усиление контроля над соблюдением масочного режима в общественных местах, а также перевод значительного числа людей на удаленку.

"Мы с вами результат этих мер увидим примерно в двадцатых числах октября", — считает Малышев.

Также Малышев высказался о перспективе усиления ограничительных мер по борьбе с COVID-19.
Медицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 21:53Распространение нового коронавируса
Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян
"Если люди будут делать то, что должны, то не надо никакого дальнейшего усугубления ограничений", — отметил он.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная напомнила о важности рекомендованных ведомством мер предосторожности. Она призвала россиян соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.
Пассажиры в вестибюле станции метро Чистые пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 13:05Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал, где большинство людей заражается коронавирусом
В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить8
Распространение нового коронавирусаЗдоровьеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай МалышевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Кузнецова переболела COVID-19
10:07Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
10:06США включили Россию в список национальных угроз
10:06Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
10:03В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
10:03Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
10:00Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
09:59Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу
09:58Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
09:56Собянин рассказал о проверках соблюдения требований по удаленке
09:54Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
09:54В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров
09:52Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
09:52Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
09:51Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет
09:49Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
09:48Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
09:48Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
09:47В Подмосковье развернули около 8,4 тысячи коек для больных COVID-19
09:44Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
Лента новостейМолния