https://ria.ru/20201007/kontrabanda-1578541937.html

В СУСК назвали основного потребителя контрабандного леса из Приангарья

Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:10

2020-10-07T03:10

2020-10-07T03:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

москва

китай

иркутская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> является основным потребителем контрабандного леса из <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону Дмитрий Вастьянов.Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС. "За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей", - отметил он.В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и Следственного комитета."Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на "нет", - отметил Вастьянов.В конце сентября президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.

https://ria.ru/20200826/drevesina-1576317377.html

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россия

москва

китай

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, китай, иркутская область, экономика