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В СУСК назвали основного потребителя контрабандного леса из Приангарья
Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:10
2020-10-07T03:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
китай
иркутская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> является основным потребителем контрабандного леса из <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону Дмитрий Вастьянов.Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС. "За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей", - отметил он.В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и Следственного комитета."Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на "нет", - отметил Вастьянов.В конце сентября президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.
https://ria.ru/20200826/drevesina-1576317377.html
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россия
москва
китай
иркутская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, китай, иркутская область, экономика

В СУСК назвали основного потребителя контрабандного леса из Приангарья

03:10 07.10.2020
 
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Вид на лес с высоты птичьего полета
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.
Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС. "За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей", - отметил он.
"Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован", - сказал Вастьянов, отвечая на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.
В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, ФСБ и Следственного комитета.
"Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на "нет", - отметил Вастьянов.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваКитайИркутская областьЭкономика
 
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