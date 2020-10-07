https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи

Машины скорой помощи могут скапливаться перед приемным отделением больницы в Коммунарке из-за роста числа заболевших, которым требуется стационарное лечение,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:51

2020-10-07T15:51

2020-10-07T22:54

распространение нового коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Машины скорой помощи могут скапливаться перед приемным отделением больницы в Коммунарке из-за роста числа заболевших, которым требуется стационарное лечение, заявил журналистам главный врач клиники <a href="http://ria.ru/person_denis-protsenko/" target="_blank" data-auto="true">Денис Проценко</a>."По состоянию на сегодняшнее утро у нас проходят лечение 645 пациентов, из них 104 — в отделении реанимации. Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ", — отметил Проценко, комментируя появившуюся в Сети фотографию карет скорой помощи.Главврач подчеркнул, что мощности медучреждения, накопленный за время пандемии опыт, а также обученная и подготовленная команда помогают справиться с темпами распространения COVID-19."Но тем не менее нам хотелось бы не допустить тяжелого развития ситуации. Скорость, с которой положение усугубляется, сильно настораживает", — добавил он.По словам Проценко, совсем не хочется, чтобы такие же вереницы машин скорой помощи стояли у каждой больницы.В связи с этим медик напомнил о важности соблюдения ранее введенных ограничений."Носить маски, переходить на удаленный вариант работы, избегать массовых мероприятий — все это абсолютно реально и не требует каких-то особенных усилий, а тем временем это одно из важнейших условий сдерживания распространения вируса", — отметил Проценко.Ранее оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что за последнюю неделю число госпитализаций в Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек заболели COVID-19, из них 1035 госпитализировали.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечились. При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в стране зафиксировано снижение заболеваемости: за минувшие сутки выявили 11 115 случаев COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Всë под контролем, но "стабильность" на подходе? 51

Anton Darlok Наоборот, всё стабильно, контроля пока нет... 41

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва