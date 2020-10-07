https://ria.ru/20201007/kizlyar-1578730505.html

Состояние водителя "Газели", попавшей в ДТП под Кизляром, тяжелое

Водитель "Газели", перевозивший детей в Кизляр, после крупного ДТП в Дагестане находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T22:17

2020-10-07T22:17

2020-10-07T22:17

кизляр

кизлярский район

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Водитель "Газели", перевозивший детей в <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank" data-auto="true">Кизляр</a>, после крупного ДТП в Дагестане находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Кизляра."Водитель, перевозивший детей из пригородного поселка в Кизляр на спортивные тренировки, находится в тяжелом состоянии. Помимо него с тяжелыми травмами были госпитализированы трое детей", – рассказал собеседник агентства.ДТП с участием грузовых автомашин "Камаз" и <a href="http://ria.ru/organization_Volvo/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> и пассажирской "Газели" у села Рыбалка <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярского района</a> произошло сегодня вечером. В результате ДТП пострадали 14 человек, 10 из них – дети. Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу.

https://ria.ru/20201001/komi-1578035679.html

кизляр

кизлярский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кизляр, кизлярский район, происшествия