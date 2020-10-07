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В Турции обнаружили помещение кухни времен Александра Македонского
В древнем городе Патара, расположенном в районе Каш (провинция Анталия, Турция), в ходе археологических раскопок исследователи обнаружили кухню возрастом 2400... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:06
2020-10-07T04:56
археология
александр македонский
новости культуры
анталия
северная македония
турция
культура
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> В древнем городе Патара, расположенном в районе Каш (провинция Анталия, Турция), в ходе археологических раскопок исследователи обнаружили кухню возрастом 2400 лет и еще несколько артефактов, <a href="https://www.dailysabah.com/arts/2400-year-old-kitchen-room-unearthed-in-turkeys-ancient-city-of-patara/news" target="_blank">сообщает</a> Daily Sabah. По словам Эркана Дундара, доцента и заместителя председателя группы археологов, найденные руины и предметы помогли лучше узнать о повседневной жизни людей того времени. Как оказалось, вместе с жилыми постройками здесь же были обнаружены руины военного гарнизона времен Александр Македонский. Великий полководец и царь Македонии бывал в этом регионе. Он подчеркнул, что в ходе раскопок ученые обнаружили не только оружие, но и предметы, используемые в быту. Так, самой важной находкой ученые назвали кухню.Помимо кухни, там же находилась и дамская комната, в которой археологи обнаружили утяжелители ткацких станков, зеркала, украшения и емкости для благовоний.
https://ria.ru/20200813/1575688637.html
анталия
северная македония
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археология, александр македонский, новости культуры, анталия, северная македония, турция

В Турции обнаружили помещение кухни времен Александра Македонского

04:06 07.10.2020 (обновлено: 04:56 07.10.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Vadimph / Древний город Патара, Турция
Древний город Патара, Турция - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Vadimph /
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В древнем городе Патара, расположенном в районе Каш (провинция Анталия, Турция), в ходе археологических раскопок исследователи обнаружили кухню возрастом 2400 лет и еще несколько артефактов, сообщает Daily Sabah.
По словам Эркана Дундара, доцента и заместителя председателя группы археологов, найденные руины и предметы помогли лучше узнать о повседневной жизни людей того времени. Как оказалось, вместе с жилыми постройками здесь же были обнаружены руины военного гарнизона времен Александр Македонский. Великий полководец и царь Македонии бывал в этом регионе.

"После того, как он захватил эту территорию, создал здесь гарнизон, как и во многих других местах. Солдаты, оставшиеся на базе, привезли сюда свои семьи. В результате это было что-то вроде военного городка", – пояснил Дундар.

Он подчеркнул, что в ходе раскопок ученые обнаружили не только оружие, но и предметы, используемые в быту. Так, самой важной находкой ученые назвали кухню.

"Мы нашли пестики и ступки, емкости для хранения, масленки, сотейники и подставку под столовые приборы. Кухня предоставила нам важную информацию о быте того периода", – рассказал ученый.

Помимо кухни, там же находилась и дамская комната, в которой археологи обнаружили утяжелители ткацких станков, зеркала, украшения и емкости для благовоний.
"Мы видим, что женщины следили за собой и хотели быть красивыми во все времена", – уточнил Эркан Дундар.
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КультураАрхеологияАлександр МакедонскийНовости культурыАнталияСеверная МакедонияТурция
 
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