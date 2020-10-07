https://ria.ru/20201007/kitchen-1578300513.html

В Турции обнаружили помещение кухни времен Александра Македонского

В древнем городе Патара, расположенном в районе Каш (провинция Анталия, Турция), в ходе археологических раскопок исследователи обнаружили кухню возрастом 2400... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T04:06

2020-10-07T04:06

2020-10-07T04:56

археология

александр македонский

новости культуры

анталия

северная македония

турция

культура

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> В древнем городе Патара, расположенном в районе Каш (провинция Анталия, Турция), в ходе археологических раскопок исследователи обнаружили кухню возрастом 2400 лет и еще несколько артефактов, <a href="https://www.dailysabah.com/arts/2400-year-old-kitchen-room-unearthed-in-turkeys-ancient-city-of-patara/news" target="_blank">сообщает</a> Daily Sabah. По словам Эркана Дундара, доцента и заместителя председателя группы археологов, найденные руины и предметы помогли лучше узнать о повседневной жизни людей того времени. Как оказалось, вместе с жилыми постройками здесь же были обнаружены руины военного гарнизона времен Александр Македонский. Великий полководец и царь Македонии бывал в этом регионе. Он подчеркнул, что в ходе раскопок ученые обнаружили не только оружие, но и предметы, используемые в быту. Так, самой важной находкой ученые назвали кухню.Помимо кухни, там же находилась и дамская комната, в которой археологи обнаружили утяжелители ткацких станков, зеркала, украшения и емкости для благовоний.

https://ria.ru/20200813/1575688637.html

анталия

северная македония

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, александр македонский, новости культуры, анталия, северная македония, турция