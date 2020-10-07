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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578604967.html
В Кремле заявили о нежелании вмешиваться в дела Киргизии
Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:10
2020-10-07T13:10
протесты в бишкеке
россия
дмитрий песков
белоруссия
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией. И Россия продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
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россия
белоруссия
киргизия
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россия, дмитрий песков, белоруссия, киргизия, в мире

В Кремле заявили о нежелании вмешиваться в дела Киргизии

13:10 07.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией. И Россия продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран", - сказал Песков журналистам.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеРоссияДмитрий ПесковБелоруссияКиргизияВ мире
 
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