https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578604967.html

В Кремле заявили о нежелании вмешиваться в дела Киргизии

Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:10

2020-10-07T13:10

2020-10-07T13:10

протесты в бишкеке

россия

дмитрий песков

белоруссия

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией. И Россия продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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россия

белоруссия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, киргизия, в мире