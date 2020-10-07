https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578603215.html

В Оше около 200 человек вышли на митинг в поддержку прежнего мэра

Около 200 человек вышли на митинг в киргизском Оше в поддержку прежнего мэра города Таалайбека Сарыбашова, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:03

2020-10-07T13:03

2020-10-07T13:08

протесты в бишкеке

sputnik кыргызстан

ош

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578342077_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_cbded12b909ec276b63b77cf8c08493c.jpg

<strong>ОШ (Киргизия), 7 окт - РИА Новости.</strong> Около 200 человек вышли на митинг в киргизском <a href="https://ria.ru/location_Osh" target="_blank">Оше</a> в поддержку прежнего мэра города Таалайбека Сарыбашова, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>."В Оше проходит митинг в поддержку прежнего мэра Таалайбека Сарыбашова, передает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан. На центральной площади собрались порядка 200 человек", - говорится в сообщении.Как пишет Sputnik, ранее депутаты городского совета Оша вынесли вотум недоверия Сарыбашову и он таким образом ушел с должности. Во вторник действующий депутат Жогорку Кенеша (парламента) Дуйшон Торокулов занял место мэра и объявил себя градоначальником. Есть еще один претендент на кресло мэра - экс-глава города Мелис Мырзакматов. Он накануне вернулся из-за рубежа и встретился с собравшимися в его поддержку.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали более 900 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

ош

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массового митинга в Оше с участием экс-мэра Мырзакматова В киргизском Оше проходят массовые митинги, сравнимые по численности бишкекскими. В город прибыл экс-мэр (2009-2013) Мырзакматов, который был заочно осужден за злоупотребление полномочиями, покинул страну и находился в розыске. Он намерен вернуться в кресло и сейчас выступает перед митингующими. 2020-10-07T13:03 true PT0M26S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik кыргызстан, ош, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире