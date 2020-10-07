https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578584556.html

Путин надеется на быстрое разрешение ситуации в Киргизии

Москва рассчитывает, что внутриполитические процессы в Киргизии закончатся быстро и без каких-либо потерь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:32

2020-10-07T11:32

2020-10-07T11:32

протесты в бишкеке

владимир путин

москва

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Москва рассчитывает, что внутриполитические процессы в Киргизии закончатся быстро и без каких-либо потерь, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.Выборы в парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

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москва

бишкек

киргизия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, бишкек, киргизия, в мире