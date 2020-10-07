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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578576120.html
Президент Киргизии объяснил, почему не стал вводить режим ЧП в стране
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение не вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:02
2020-10-07T12:07
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что принял решение не вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.По словам главы республики, он остановил соотечественников, "которые собирались протестовать", и теперь первая задача — обеспечение мира и общественного порядка"Мы видим, насколько опасно делиться на фракции. Дорогие соотечественники, те, кто хочет прийти к власти, добились своей цели. А теперь я еще раз призываю тех, кто выходит на улицы, их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле. &lt;...&gt; Я призываю вас поставить интересы государства выше своих собственных", — добавил он.В воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.Накануне Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр <a href="https://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкека</a> и ряд других чиновников подали в отставку.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578554619.html
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бишкек
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии
Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Президент Киргизии объяснил, почему не стал вводить режим ЧП в стране

11:02 07.10.2020 (обновлено: 12:07 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке. 28 марта 2019
 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке. 28 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение не вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.

"Вы знаете, я не применял силу против нападавших на Белый дом, чтобы не рисковать человеческими жизнями. Также звучали жесткие требования "силой успокоить протестующих". Я отрицал это. Потому что это приведет к конфликту", — цитирует Жээнбекова его пресс-служба.

По словам главы республики, он остановил соотечественников, "которые собирались протестовать", и теперь первая задача — обеспечение мира и общественного порядка
"Мы видим, насколько опасно делиться на фракции. Дорогие соотечественники, те, кто хочет прийти к власти, добились своей цели. А теперь я еще раз призываю тех, кто выходит на улицы, их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле. <...> Я призываю вас поставить интересы государства выше своих собственных", — добавил он.
В воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
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Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.
Накануне Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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