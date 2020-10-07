https://ria.ru/20201007/kirgiziya-1578575583.html

Президент Киргизии призвал оппозицию совместно добиваться стабилизации

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:00

2020-10-07T11:00

2020-10-07T11:25

сооронбай жээнбеков

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.По словам президента, он "остановил своих соотечественников, которые собирались протестовать". "Теперь мы видим, насколько опасно делиться на фракции. Дорогие соотечественники, те, кто хочет прийти к власти, добились своей цели. А теперь я еще раз призываю тех, кто выходит на улицы, их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле", - подчеркнул он.Президент отметил, что "первая задача сегодня - обеспечение мира и общественного порядка в Кыргызстане". "Желаю всем сторонам терпения и сдержанности. Я призываю вас поставить интересы государства выше своих собственных. Вернемся в сферу права и выйдем из этой ситуации полюбовно", - заявил он.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по результатам голосования. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире